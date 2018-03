VfL Munderkingen vor einer hohen Hürde

In der Tischtennis-Kreisliga A2 ist der VfL Munderkingen zwar Tabellenführer, doch Gegner TSV Herrlingen IV rechnet sich selbst noch Meisterschaftschancen aus. Am Samstag, 10. März, treffen beide Mannschaften aufeinander. Auch Bezirksliga-Tabellenführer SG Öpfingen hat beim SSV Ulm 1846 noch nicht gewonnen.

Herren Landesklasse: In der Vorrunde gelang Aufsteiger TSV Erbach ein 8:8 gegen den Tabellendritten Blaustein. Ob sich dies im Auswärtsspiel wiederholen lässt, ist fraglich.

Herren Bezirksliga: Die SG Öpfingen muss am Samstag ihre Tabellenführung verteidigen. In der Vorrunde gab es gegen SSV Ulm 46 II nur ein 8:8. Der Gegner ist Tabellendritter. Die SG Griesingen hat zwar zweimal Heimrecht. Am ehesten ist ihr gegen SSG Ulm eine Revanche für das 2:9 der Vorrunde zuzutrauen. Der Tabellenvierte SC Lehr (Vorrunde 3:9) will sich am Sonntag kaum eine Blöße geben.

Herren Bezirksklasse 2: Der SC Berg II will das 8:8 der Vorrunde am Samstag in einen Sieg umdrehen.

Herren Kreisliga A2: In dieser Spielklasse gibt es am Samstag ein volles Programm. Der SC Bach ist klarer Favorit in Griesingen (Vorrundenergebnis: 4:9). Falls erneut Dietmar Buck im Team ist, dürfte die SpVgg Obermarchtal in Rottenacker als Favorit gelten (Vorrunde: 3:9). Berg II hat schon in Öpfingen deutlich mit 9:3 gewonnen und dürfte auch zu Hause gegen Öpfingen II kein Risiko eingehen.

Herrlingen IV hat schon in Munderkingen 8:8 gespielt und hätte im Falle eines Heimsieges noch Chancen auf die Meisterschaft. Der TV Wiblingen ist nach schwacher Vorrunde in der Kreisliga A angekommen. Trotz des 9:4-Sieges in der Vorrunde muss Erbach II am Samstag eine Niederlage einplanen.

Herren Kreisliga B2: Ehingen II hat in der Vorrunde sowohl gegen Berg IV (9:2) als auch gegen Schelklingen (9:6) gewonnen und rechnet sich auch am Wochenende einiges aus. Der TSV Schelklingen spielt außerdem am Samstag noch bei Öpfingen III. Die Gäste wollen ihren Vorrundensieg (9:3) wiederholen.

Herren Kreisliga C2: Rißtissen II wird in Ermingen einen schweren Stand haben.

Damen Verbandsliga: Woche für Woche warten die Berger Damen auf den ersten Punkt. Doch auch in Lützenhardt müssen sie eine weitere Niederlage einplanen.

Damen Bezirksliga: Hier kommt es zum interessanten Lokalderby. Trotz ihres Heimvorteils werden die Schelklingerinnen kaum um eine Niederlage herumkommen.

Mädchen Verbandsklasse: Aulendorf gewann zuletzt zwei Spiele klar. Die Berger Mädchen müssen eine Niederlage einkalkulieren.