VfL gegen Tabellenführer chancenlos

In der Landesliga hat der VfL Munderkingen keine Chance gegen den Tabellenführer Spvgg. Berneck/Zwerenberg. Die SG Altheim setzt sich im Duell der beiden Aufsteiger gegen den FV Bad Saulgau mit 3:1 durch. Die Granheimerinnen haben in einem torreichen Spiel gegen den SV Sulmentingen das Nachsehen. Der Regionenligist SG Griesingen kassiert eine deutliche 0:6 Pleite gegen den TV Derendingen II.

Landesliga: VfL Munderkingen – Spvgg. Berneck/Zwerenberg 0:4 (0:3). – Tore: 0:1, 2:0 Alicia Roller (20., 45.), 0:2, 0:4 Nadja Dürr (33., 85.). – Gegen den Tabellenführer Spvgg. Berneck/Zwerenberg konnte die Munderkinger Mannschaft mit knapp besetztem Kader nur wenig ausrichten. Obwohl man laut VfL-Trainer Andreas Schellinger „versucht hat, mit zu spielen und nicht aufgegeben hat“, war für sein Team nicht mehr zu holen. Obgleich die Gäste aus Berenck/Zwerenberg nicht in Topform beim VfL aufgelaufen sind, gelang es der Heimmannschaft nicht, die sich ergeben Chancen zu nutzen. Schellinger ist trotz Niederlage zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft.

SG Altheim – FV Bad Saulgau 3:1 (3:1). – Tore: 1:0 Annika Bollmann (14.), 2:0, 3:0 Tülay Tarakcilar (18., 37.), 3:1 Rebekka Reck (44.). – Nachdem sich die beiden Mannschaften bereits aus der vergangenen Saison bekannt waren, standen sie sich am Sonntag als Liganeulinge gegenüber. Bereits früh konnte die SG Altheim die Gäste aus Bad Saulgau unter Druck setzen und die entscheidenden Treffer erzielen. Mit dem Sieg gegen Bad Saulgau steht die SG Altheim auf dem fünften Tabellenplatz.

SV Granheim – SV Sulmentingen 4:5 (2:3). – Tore: 1:0 Lisa Pfänder (13.), 2:0 Nancy Oßwald (20.), 2:1, 2:2, 2:3, 2:4, 2:5 k.A. (30, 35., 40., 60, 63.), 3:5 Franziska Uhl (80.), 4:5 Jaqueline Knorr (86.). – Das Granheimer Team startete gut in das Spiel gegen den SV Sulmentingen. Sowohl läuferisch als auch spielerisch war man dem Aufsteiger überlegen und konnte in Führung gehen. Mit dem Anschlusstreffer der Sulmentinger fiel Granheim in den alten Trott zurück. Erst kurz vor Spielende wachte das Team um SVG-Trainer Steffen Kemmedinger wieder auf, konnte aber den Ausgleichstreffer nicht mehr erzielen.

Regionenliga: SG Griesingen – TV Derendingen II 0:6 (0:2). – Tore: 0:1, 0:6 Selin Münz (12., 79.), 0:2 Noemi Barth (20.), 0:3, 0:4 Marlene Knecht (50., 66.), 0:5 Sina Wagner (73.). – Die SG Griesingen fand zu Hause schwer in das Spiel. Individuelle Fehler machten es der Mannschaft um SGG-Trainer Alex Knapp schwer, den eigenen Ballbesitz zu nutzen, um sich Torchancen zu erarbeiten. So waren oft nur die Gäste TV Derendingen II am Drücker und nutzten die Schwächen der Griesinger in der Defensive aus.

Bezirksliga: SV Sigmaringen – SV Granheim II 3:3 (1:2). – Tore: 1:0, 3:2 Emma Kleiner (7., 62.), 1:1 Tanja Kneer (8.), 1:2 Celine Glück (42.), 2:2 Katja Wingerter (58.), 3:3 Stefanie Kloker (76.). – In einem hart umkämpften Spiel auf dem Sigmaringer Kunstrasenplatz müssen sich der SV Sigmaringen und der SV Granheim II die Punkte teilen. Obgleich der SV Granheim laut SVG-Trainer Reinhold Oßwald mehr vom Spiel und auch die besseren Torchancen hatte, war für sein Team nicht mehr zu holen. Die beiden Teams bilden mit jeweils einem Punkt das Tabellenschlusslicht.

SG Öpfingen – FV Weithart 3:0 (2:0). – Tore: 1:0, 2:0 Tatjana Bitterle (5., 40.), 3:0 Katrin Schönle (56.). – „Wir haben mit dem Treffer in der 5. Minute gleich gut in das Spiel gefunden“, sagt SGÖ-Trainer Cemal Güney. Danach verlief das Spiel eher schleppen für die SG Öpfingen und die Gäste aus Weithart waren am Drücker. Erst nach der Halbzeitpause konnte sich das Öpfinger Team vom gegnerischen Druck befreien und dominierte die zweite Halbzeit. Aufgrund der Leistung in der zweiten Halbzeit war der Sieg für Güney verdient. Mit dem Sieg klettert die SG Öpfingen auf den dritten Tabellenplatz. SG Dettingen – ist spielfrei.

Kreisliga: SGM Bergemer SV/Altheim II – FC Inzigk./Vils./Eng.99 1:2 (1:0). – Tore: 1:0 Lena Scherb (39.), 1:1 Selina Seitz (85.), 1:2 Janina Götz (88.). – Gegen den Tabellenführer FC Inzigk./Vils./Eng.99 konnte die SGM Bergemer SV/Altheim II zunächst in Führung gehen. Nachdem die Mannschaft um SGM-Trainer Stefan Schmidt über die gesamte Spielzeit gut mithalten konnte, ging die Partie in der Schlussphase durch einen Doppelschlag in der 85., und 88. Minute verloren.

SV Langenenslingen – SGM Munderkingen II/Unterstadion 6:3 (3:2). – Tore: 0:1, 4:3 Lisa Walter (1., 50.), 1:1, 3:2, 4:2, 6:3 Miriam Reiser (14., 44., 49., 90.), 1:2 Lisa-Maria Hummel (18.), 2:2 Anna Mayer (25.), 5:3 Elina Reiser (51.). – Bereits in der ersten Minute konnte die SGM Munderkingen II/Unterstadion in Führung gehen. Die Euphorie nach dem Treffer hielt jedoch nicht lange an. „Weil wir in der Defensive oft die Bälle nicht sauber klären konnten, mussten wir Gegentreffer einstecken“, sagt VfL-Trainer Andreas Schellinger zu der Niederlage der SGM. Für ihn war das Spiel trotz deutlichem Ergebnis auf Augenhöhe verlaufen.