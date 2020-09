Vertrauen von Kindern erschlichen und missbraucht: Schwere Vorwürfe gegen 63-Jährigen

Das Landgericht wird ab Dienstag über eine Anklage der Staatsanwaltschaft Ulm gegen einen 63-jährigen Angeklagten entscheiden. Der Vorwurf: sexueller Missbrauch von Kindern.

Kinder sollen Angeklagten besucht haben

Der Angeklagte soll sich im März 2019 auf einem Kinderfest das Vertrauen zweier damals elf und zehn Jahre alter Kinder erschlichen haben. In der Folge sollen beide Kinder den Angeklagten auch zu Hause in Ehingen besucht haben. Bei diesen Gelegenheiten soll der Angeklagte im Zeitraum April 2019 bis November 2019 die Kinder mehrfach sexuell missbraucht haben.

Rechtlich wird dem Angeklagten sexueller Missbrauch von Kindern in sieben Fällen, davon in einem Fall tateinheitlich mit Verbreitung pornographischer Schriften, in einem Fall tateinheitlich mit versuchtem schweren sexuellen Missbrauch von Kindern und in einem weiteren Fall tateinheitlich mit Herstellung kinderpornographischer Schriften, Verbreitung von pornographischen Schriften, schwerer sexueller Missbrauch von Kindern, versuchter schwerer sexueller Miss-brauch von Kindern und Besitz jugendpornographischer Schriften vorgeworfen.

Der Angeklagte befindet sich derzeit in Untersuchungshaft. Drei Verhandlungstage sind vom Gericht vorgesehen, der erste findet am Dienstag, 29. September, statt. Das Landgericht weist darauf hin, dass es aufgrund des Alters der kindlichen Zeugen bei weiten Teilen der Hauptverhandlung zu einem Ausschluss der Öffentlichkeit kommen kann.