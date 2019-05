Versorgung auf dem Land: So wurde aus Tante Emma ein Automat

Landwirt Wolfgang Gölz aus Ehingen ist einer der Pioniere der Direktvermarktung im Raum Ehingen. Erst war es der eigene Hofladen an der Biberacher Straße in Ehingen, dann setzte er verstärkt auf die Bauernmärkte der Region. Erfahrung in der Direktvermarktung seiner Produkte – hauptsächlich von seinen rund 400 Schweinen und bis zu 20 Rindern – hat er seit dem Jahr 1990 gesammelt. Seit drei Jahren steht ein Verkaufsautomat in seinem Hof.

„Der große Vorteil für den Kunden ist es, rund um die Uhr an sieben Tagen der Woche, einkaufen zu können“, sagt Gölz und fügt hinzu: „Vor allem auch spontan, zum Beispiel im Sommer, wenn man noch schnell Würste zum Grillen braucht.“ Als Betreiber spare er sich zwar Kosten für Personal, wichtig ist es ihm dennoch, in der Nähe zu sein. „Unsere Kunden suchen den Kontakt“, sagt er – und das nicht nur, wenn es mal zu Problemen mit dem Gerät kommt.

Keine neue Entwicklung

Er sei zwar erstaunt, dass der Automat so gut ankommt, eine Entwicklung in diese Richtung habe sich aber schon vor mehr als fünf Jahren abgezeichnet. „Seitdem war bei mir der Gedanke da“, sagt er. Mit seinem Verkaufsstand tourt er aber nach wie vor über Märkte.

Es läuft ganz gut, Kunden sind an jedem Tag der Woche, egal zu welcher Uhrzeit, am Automat Landwirt Wolfgang Gölz

Auf Wünschen aus der Nachbarschaft nach einem „breiten Spektrum an Waren“ reagiere er stets: Befüllt er im Winter den Automaten auch mit Sauerkraut und Kassler, so findet man im Sommer eher eine Auswahl an Grillwürsten. Seit einem Jahr hat sich ein weiterer Automat dazugesellt: Dort gibt es unter anderem Eier und Milch zu kaufen. „Es läuft ganz gut, Kunden sind an jedem Tag der Woche, egal zu welcher Uhrzeit, am Automat“, sagt er.

Chancen gesehen

Einen der ersten Automaten im Alb-Donau-Kreis stellte die Familie Stetter aus Donaurieden auf. Das war im Februar vor drei Jahren. „Wir haben die Chance gesehen, durch den Automaten unsere Produkte direkt an den Endkunden zu vermarkten“, erklärt Bernd Stetter, der zusammen mit seinem Bruder Markus sowie Vater Reinhold die Idee umsetzte.

Unsere Kunden sind meist Stammkunden, sie schätzen die Produkte und deren Qualität sowie den Bezug zur Region. Bernd Stetter aus Donaurieden

Das Zwischenfazit lautet: „Unsere Kunden sind meist Stammkunden, sie schätzen die Produkte und deren Qualität sowie den Bezug zur Region.“ Die Fleischwaren aus Schwein aus der eigenen Produktion legen alles in allem nicht mehr als 20 Kilometer zurück, mit dieser Frische könne man punkten.

„Die Rückmeldung unserer Kunden, von denen viele direkt aus Donaurieden und einem rund Zehn-Kilometer-Umkreis kommen, sind durchweg positiv“, sagt Stetter. „Alle sind zudem mittlerweile mit der Technik vertraut.“

Viele Herausforderungen

Doch hinter dem erfolgreichen Betrieb des Automaten stehen „viele Herausforderungen, die man nicht unterschätzen sollte“. Hohe Auflagen etwa für Verpackungen. „Viele Rahmenbedingungen sind häufig für Großbetriebe vorgesehen, da muss man sich als kleiner Betrieb erst einmal einarbeiten“, sagt er. Der Automat werde täglich befüllt, „bei gutem Wetter auch mehrmals am Tag“. Die Ursprungsidee des Vaters, einen eigenen Hofladen aufzumachen, sei durch den Automaten zwar nicht ganz verworfen, doch „es ist eine Kunst, den Laden zu betreiben, dass genügend Kundschaft kommt. Mit einem Automat ist man flexibler“, sagt Stetter.

