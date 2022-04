Versöhnlicher Abschied aus der ProA

Am Ende des Abends stand mit der 69:101-Niederlage für die ProA-Basketballer des Team Ehingen Urspring gegen die Gladiators aus Trier das erwartbare Ergebnis auf der Anzeigentafel. Dass es am letzten Abend einer „nicht immer schönen Saison“, wie es Headcoach Felix Czerny in seiner Abschluss-Ansprache nach Spielschluss formulierte, dennoch glückliche Gesichter in der Sporthalle des Johann-Vanotti-Gymnasiums zu sehen gab, hatten sich die Spieler um den starken Maximilian Langenfeld mit einer guten Leistung selbst verdient. Das Team Ehingen Urspring zog sich gegen die Play-off-Hünen aus Trier achtbar aus der Affäre und sorgte für einen versöhnlichen Saisonabschluss.

Nach dem gewonnenen Tip-off dauerte es allerdings über vier Minuten, bis der Tabellenletzte die ersten Punkte auf der Habenseite verbuchen konnte. Bernat Vanaclocha verwandelte zwei Freiwürfe sicher. Die Anfangsphase gehörte zuvor mit einem 9:0-Lauf den Gästen aus Trier.

Maximilian Langenfeld überzeugt mit 20 Punkten

Für die ersten Punkte des Spiels sorgte auf Trierer Seite Center Enosch Wolf mit einem erfolgreichen Korbleger. Den ersten Dreier des Spiels steuerte Parker Van Dyke zum 9:0-Zwischenstand bei. Den ersten Dreier für das Team Ehingen Urspring versenkte im ersten Viertel der erst 16-jährige Jorke Aav. Mit seinem erfolgreichen Distanzwurf zum 9:12 hielt er seine Farben in Schlagdistanz. Mit 9:16 ging es in die erste Viertelpause. Das junge Team von Trainer Johannes Hübner musste erneut ohne seinen verletzten Spielmacher Munis Tutu aus Kanada auskommen, konnte aber auch im zweiten Viertel gut mithalten. „Die erste Halbzeit war sehr gut“, attestierte der Trainer nach Spielschluss: „So eine junge Mannschaft gegen ein physisch so starkes Team, da können wir schon stolz auf uns sein, wie wir uns da präsentiert haben.“ In der Tat spielten die Gladiatoren aus Trier immer wieder ihre Größenvorteile geschickt aus, wie etwa bei einem sehenswerten Alley-oop-Dunking von Enosch Wolf auf Pass von Van Dyke zum 9:16. Auch bei den Rebounds spiegelte sich die körperliche Überlegenheit der Gäste sichtbar wider. Mit einer Bilanz von 51 zu 29 Rebounds dominierte Trier ganz klar das Brett. Zudem erwischte auf Seiten Triers Daniel Monteroso bei der Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte mit 23 Punkten einen starken Abend.

Bester Spieler auf Seiten des Team Ehingen Urspring war Maximilian Langenfeld. „Man macht als junger Spieler nicht immer 20 Punkte – das lag aber auch daran, dass ich heute sehr viel Verantwortung tragen durfte“, zeigte sich der 18-jährige Guard mit der eigenen Leistung zum Saisonabschluss zufrieden.

Doch auch Langenfelds starke Leistung konnte nicht verhindern, dass das Team Ehingen Urspring nach dem 33:41-Halbzeitstand im dritten und vierten Viertel immer deutlicher abreißen lassen musste. Am Ende des dritten Viertels hieß es 56:71, zur Schlusssirene 69:101. Dabei setzte Trainer Hübner zum Spielende noch ein deutliches Zeichen in Richtung Zukunft. Für die letzten 2:30 Minuten standen mit Yanic Niederhäuser, Jorke Aav, Jakob Hanzalek, Florian Kämpf und Jonathan Diederich fünf Spieler mit einem Durchschnittsalter unter 18 Jahren auf dem Feld. „Das ist die Zukunft“, blickte der Coach am letzten Spieltag dementsprechend optimistisch auf den Abschied aus der ProA.