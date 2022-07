„Verschnaufbänkle“ soll Gespräche fördern

Das „Verschnaufbänkle“ macht Station am Hospiz St. Martinus Alb-Donau. Die Initiatorin Lucia Zimprich will laut St. Elisabeth-Stiftung damit einen Ort „zum Reden, zum Zuhören, für nette Gespräche“ schaffen.

Das Verschnaufbänkle habe dabei schon eine längere Reise hinter sich. Seit drei Jahren ist das heimelige Kirchenbänkle im Dauereinsatz. Die einstige Kinderbank aus der Pfarrkirche St. Martinus des Ehinger Teilorts Kirchen machte schon am Ehinger Stadtfriedhof und am Schlaufenbühl im Längenfeld Halt. Weitere Stationen waren der Viehmarktplatz beim Museum und der Bahnhof. Seit einer Woche steht das Kirchenbänkle nun vor dem Hospiz St. Martinus Alb-Donau in Kirchbierlingen und lädt die Menschen zum Verweilen ein.

Jeden Mittwoch ab 15 Uhr, erstmals am kommenden Mittwoch, 20. Juli, bis Mitte August, ist Initiatorin Lucia Zimprich auf dem Verschnaufbänkle vor dem Hospiz anzutreffen. Wie sie betont, „soll das Bänkle keine Seelsorgebank sein, vielmehr ein schöner Ort zum Verschnaufen.“ Die Initialzündung für das Verschnaufbänkle habe vor einige Jahren die Grundsatzfrage geliefert: „Wie kommen wir zu den Menschen, wenn die Menschen nicht zur Kirche kommen. Darüber müssen wir uns Gedanken machen.“ Das „Verschnaufbänkle“ sei ein solcher Gedanke. „Es geht darum, den Menschen nahe zu sein und ihnen einen ‚Ort des Zuhörens‘ zu geben“, erklärt Lucias Zimprich. „Mit der mobilen Kirchenbank will sich Kirche an einem neuen Ort mitten in der Welt zeigen.“ Wie sie betont, seien sowohl Angehörige der Hospizgäste wie auch alle anderen Menschen eingeladen, auf dem Bänkle zu verweilen.