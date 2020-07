Verrückt: TSG Ehingen dreht 1:3 in 4:3

Wenn ein Spiel in der 75. Minute 1:3 steht, kann kaum noch jemand rechnen, dass sich die führende Mannschaft den möglichen Sieg noch nehmen lässt. Doch die Fußballer der TSG Ehingen brachten es im Halbfinale des Bezirkspokals noch fertig, mit drei Toren das Ergebnis zu ihren Gunsten drehen. Ehingens Angreifer Julian Guther wurde zum absoluten Matchwinner, denn ihm gelang innerhalb von neun Minuten ein Hattrick.

TSG Ehingen - SV Uttenweiler 4:3 (1:1). - Tore: 0:1 Pascal Volz (4.), 1:1 Marco Wasner (14.), 1:2 Viktor Ruff (72.), 1:3 Pascal Volz (75.), 2.3, 3:3, 4:3 Julian Guther (78., 83., 87.). - Das Spiel begann mit einem Paukenschlag. Schon in der 4. Minute überlief Pascal Volz die Ehinger Abwehr und ließ TSG-Torhüter Mathias Grab keine Chance. In der Folge lieferten sich die beiden Bezirksligisten ein offenes Spiel. Ein Uttenweiler Freistoß strich knapp über die Torlatte. Nach einem Eckball war in der 14. Minute Marco Wasner zur Stelle und köpfte das 1:1. Bis zur Halbzeit wechselten die Chancen auf beiden Seiten und die Gäste starteten immer wieder gefährliche Vorstöße. Beide Mannschaften kamen mit Elan aus der Halbzeitpause. Zunächst hatte die TSG zwei gute Chancen, dann verhinderte die Querlatte eine mögliche Gästeführung.. Nachdem der Ehinger Torhüter durch einen Reflex zunächst ein weiteres Gegentor verhindert hatte, startete Viktor Ruff in der 72. Minute einen Alleingang und schloss diesen mit dem 1:2 ab.

Doch es kam noch schlimmer für den Gastgeber: Nach einem Foul im Ehinger Strafraum verwandelte erneut Pascal Volz den Elfmeter zum 1.3. Alle dachten, dass damit das Spiel entschieden wäre. Im Gefühl des sicheren Sieges ließen die Gäste etwas nach. Auf der anderen Seite hatten die Ehinger nun nichts mehr zu verlieren. Auf einmal lief es.

Valentin Gombold, der in der zweiten Halbzeit eingewechselt wurde, sorgte immer wieder für Verwirrung in der Hintermannschaft der Gäste. Und so kam es, wie es kommen musste: Julian Guther schoss mit drei Toren die TSG Ehingen in das Pokal-Endspiel. Die Fans der Gäste haderten mit dem Trainer: „Er hat die falschen Leute ausgewechselt.“ Ob das aber letztendlich ausschlaggebend war, darüber lässt sich streiten. Bezirksvorsitzender Horst Braun war am Sonntag auch im Ehinger Stadion.

SV Sigmaringen - SF Hundersingen 5:4 (1:1) nach Elfmeterschießen. Tore: 0:1 Julian Störkle (40.), 1:1 Kevin Reuter (45+2). - Dem A-Ligist ist auch der zweite Streich gelungen. Nach der SG Öpfingen musste mit Hundersingen nun der zweite Bezirksligist dran glauben. Die Sigmaringer hatten vor dem Viertelfinale schon den Bezirksligisten SGM Blönried/Ebersbach ausgeschaltet.

Nach Aussage vom Sigmaringer Vorsitzenden Klaus Unger war es ein spannendes Spiel. Julian Störkle hatte in der 40. Minute die Gäste in Führung gebracht, fünf Minuten später glich Kevin Reuter aus. Vom Elfmeterpunkt war der A-Ligist erneut erfolgreicher.

Die Sigmaringer hoffen nun, dass sie im Finale als klassenniedere Mannschaft gegen die TSG Ehingen erneut Heimvorteil haben werden.