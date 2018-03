Veronika Ulrich: Fulminanter Endspurt zu DM-Gold

Die Leichtathletin Veronika Ulrich von der TSG Ehingen hat bei den deutschen Senioren-Hallenmeisterschaften in Erfurt den 3000-Meter-Lauf gewonnen. Ulrich hatte sich als eine der zwölf Besten in dieser Disziplin qualifiziert und sich gezielt auf diesen Lauf in der Halle vorbereitet. Die TSG-Läuferin hielt sich in dem sehr starken Teilnehmerfeld immer in vorderster Position und errang mit einem fulminanten Endspurt auf der letzten 200 Meter langen Runde den deutschen Meistertitel. Ihre Zeit von 11:26,98 Minuten sprach für sich.