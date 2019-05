Vernissage zieht viele Besucher an

Eine große Anzahl von Besuchern stellte sich am Samstag in der Kapelle des Schlosses ein, als die Ausstellungen von Robert Schad und Bernd Zimmer eröffnet wurden. In der Kapelle und im zweiten Obergeschoss sind die Skulpturen von Robert Schad ausgestellt. Die farbenfrohen Bilder von Bernd Zimmer kann man im ersten Obergeschoss bewundern. Die Nonnos mit Blasinstrumenten und Sängerin Tiffany sorgten für eine gelungene musikalische Umrahmung, kulinarisch waren es die Landfrauen aus Uttenweiler und Riedlingen, die die Besucher mit besten Zutaten verwöhnten.

1985 habe das Schloss Mochental die Galerie mit einem ganzen Rad Käse eröffnet, heute sei nur ein viertel Rad vorhanden, scherzte Galerist Ewald Karl Schrade zu Beginn der Vernissage. Die Eröffnung der Ausstellungen, die bis 14. Juli laufen, fand in der Kapelle statt, in deren Zentrum gestellt eine 750 Kilogramm Skulptur aus Stahl von Robert Schad den ersten Blickfang bildete.

Im ersten Obergeschoss sind die häufig großen Gemälde von Bernd Zimmer ausgestellt, die durch ihre intensiven Farben auffallen. Acrylfarben und ölige Farben mischen und trennen sich. Zimmer selbst sieht sich als das Medium, durch welches die Werke entstehen, die sein Leben sichtbar machen. Bei seinen Holzschnitten prüft er jeweils kurz, um zu erläutern, welche Farbe zuerst, welche Farben später zum Einsatz kamen. Unter dem Motto „alles was nicht gemacht ist, ist verloren“ arbeitet der Autodidakt mit allen Techniken, und sagt „ich liebe kräftige Farben“. Eine Mexikoreise vor 45 Jahren war für ihn das Schlüsselerlebnis, um mit knapp 30 Jahren das Malen zu beginnen. Die Bilder aus dem Muralismo in Mexiko und eine Ausstellung in Kalifornien von Clyfford Still hätten ihn geprägt, so der Meister, der Gegenständliches mit Expressivem verbindet. Gegenständliche Werke wie „Am Fluss Li“ sind fast genauso farbenfroh wie expressionistische Bilder wie „Das geheime Leben der Sterne“. Dabei sind es oft die Details, die den Reiz seiner Werke ausmachen, wie ein Lichtstrahl, der durch die Bäume auf das Wasser fällt.

Der in Ravensburg geborene und in Frankreich und Portugal lebende Robert Schad hatte am Samstag seine Hauptausstellung auf dem Bussen mit großen Werken im Außenbereich eröffnet. In Mochental sind es vornehmlich kleine Plastiken, die das zweite Obergeschoss bevölkern. Unabhängig von der Größe der Plastiken sind alle aus halbmassivem Vierkantbaustahl. Diese werden geschnitten, verschweißt und mit der Flex verschliffen, damit keine Schweißnaht zu erkennen ist.

„Es geht in meinen Plastiken um die Linie im Raum, als Synonym für Leben, Vibration, Energie, die Reise vom Geburt bis zum Tod“, so Schad. „Nicht immer gibt es vorab ein Modell, und wenn doch, dann weiche ich in der Arbeit hiervon meist ab“, beschreibt Schad seine Arbeitsweise. Für die Plastik in der Kapelle habe er 450 Stunden gebraucht. Die Stärke der einzelnen „Linien“ beträgt 45 Millimeter, 60 Millimeter oder bei Plastiken im Außenbereich 100 Millimeter Rechte Winkel und Parallelen kommen nicht vor, der Mensch habe auch keine, so der Künstler, der seine Werke oxidieren lässt, sie aber auch wieder vom Rost befreit. „Rost ist die schönste Farbe“. Etliche Skulpturen verkaufe er nicht sagt er, mit Geld könne man nicht alles kaufen. „Kunst muss ein Geheimnis haben“, erklärt Schad.