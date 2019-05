Vernissage in Berg: 50 Jahre gemalte Freude

Nach über 50 Jahren Tätigkeit als Künstler entwickelt der Munderkinger Hans-Jürgen Knupfer weiterhin neue Ideen. So konnte am Sonntag bei der Vernissage seiner Ausstellung „50 Jahre gemalte Freude“ in der Galerie Kunstkeller im Bäumle in Ehingen-Berg erstmals die Bilderreihe „der geschenkte Himmel“ bewundert werden.

Kleine und große Gemälde mit transparenten, leichten Farben sind zu sehen in der Galerie Kunstkeller in Berg. Alle hat Hans-Jürgen Knupfer in seinem Atelier in Munderkingen hergestellt. Knupfer geht nicht vor Ort, um eine Landschaft oder ein Gebäude abzumalen oder als Vorlage für ein Werk zu benutzen, sondern malt aus der Erinnerung. Aus zunächst gegenstandslosen Werken wurden im Laufe seines künstlerischen Schaffens Landschaften auf Leinwänden, sowie Figuren.

Die Landschaften müssen aber nicht immer den exakten Realitäten entsprechen, und Bilder entsprechen nicht exakt den Skizzen. Dennoch lassen sie sich häufig zuordnen. „Ist das beim Bussen?“ laute eine häufige Frage bezüglich seiner Gemälde, die tatsächlich die Landschaft um, und den markanten Berg selbst zeigen. „Die Landschaft ist schon in mir drin“ sagt Knupfer. „Der Betrachter soll die Freiheit haben, sich zu orientieren“ führt er weiter aus, und begründet so seine Werke, die eine Realität zeigen, wie man sie doch nicht im tatsächlichen Leben exakt wiederfinden kann.

„Wenn ich morgens in mein Atelier komme, bin ich selbst überrascht, wenn ich meine Bilder des Vortags betrachte, und ich denke jeweils, das war gestern ein guter Tag, ich habe etwas gemacht, das mir niemand nehmen kann. Ich male ja nicht für die Galerie, sondern für mich selbst.“ Dass Knupfer sich ständig neu erfindet, zeigen bereits mehrere große Bilder unter der Überschrift „der geschenkte Himmel“. „Erst vor ungefähr acht Wochen hatte ich beim Malen von Landschaften die Idee, zum Bild ein zweites Bild dazu zu gestalten“, verrät der Meister. Und er gibt zu, dass auch insoweit in der Schaffensphase noch eine Änderung stattgefunden hat.

Zunächst hatte er unterhalb des eigentlichen Bildes ein kleines Bild in gleicher Breite gemalt, inzwischen gestaltet er als kleines Bild oberhalb des Hauptbildes den Himmel, und gibt dies als Geschenk bei, daher „der geschenkte Himmel“. Und dort finden sich neben den Wolken auch versteckte Botschaften oder einfach eine kleine Erinnerung an die Häuser oder Dörfer aus dem Hauptbild.

Dass für Knupfer die Zeit beim kreativen Malen keine Rolle spielt, zeigt nicht nur die bereits entstandene Anzahl von Werken unter Einbezug der neuen Idee, sondern seine Aussage, dass es abends oft schon dunkel ist, bis er das Atelier verlässt: „Der Kreativität ist keine zeitliche Grenze gesetzt.“ Das belegt auch die Tatsache, dass Knupfer bereits seit über 50 Jahren als Künstler kreativ tätig ist, was auch der Anlass für die aktuelle Vernissage ist; offensichtlich gemalte Freude pur.