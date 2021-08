Vermisstes Mädchen aus Rechtenstein: Polizei dehnt Suche international aus

Die Polizei dehnt die Suche nach der 16-jähriger Amani Aljaffal aus. Wie berichtet, fehlt die Jugendliche seit Montag, 26. Juli 2021. Sie wurde an diesem Tag, gegen 7.20 Uhr, in Ehingen in der Nähe der Straßen Am Ramminger und Weiherbachweg zuletzt gesehen. Den Rucksack der 16-Jährigen entdeckten Zeugen in der Nähe eines Pfades im Wald zwischen Büchelesweg und Am Ramminger. Die Polizei sucht seither nach der 16-Jährigen.

Polizei hofft auf weitere Hinweise

Durch die Veröffentlichung weiterer Bilder erhofft sich die Polizei zusätzliche Hinweise. Die Ermittler haben die Fahndung inzwischen international ausgedehnt und suchen auch nach Hinweisgebern aus dem Herkunftsland der Familie im arabischen Sprachraum.

Amani Aljaffal wird seit dem 26. Juli vermisst. (Foto: polizei)

Amani Aljaffal ist etwa 1,60 Meter groß und schlank. Als sie zuletzt gesehen wurde, trug sie ein grünes Kopftuch, ein olivgrünes Oberteil und eine dunkelblaue Jeansjacke.

Bei ihrer Suche hoffen die Ermittler auf Hinweise. Sie fragen:

Wer hat Amani Aljaffal seit Montag, 26. Juli 2021, gesehen?

Wer hat Foto- oder Videoaufnahmen (mit dem Telefon oder einer Dash-Cam) vom 26. Juli 2021 aus dem Bereich des Bahnhofs und Berufschulzentrums in Ehingen?

Wer weiß, wo sich Amani Aljaffal aufhält?

Wer kennt Personen aus dem persönlichen Umfeld von Amani Aljaffal?

Wer stand in der Vergangenheit in Kontakt zur Familie Aljaffal?

Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise geben?

Alle Hinweise sind wichtig

Die Polizei erhofft sich, durch Hinweise aus der Bevölkerung den Aufenthaltsort von Amani Aljaffal ausfindig machen zu können und bittet darum, jeden noch so unscheinbaren Hinweis vertrauensvoll zu übermitteln, um der Jugendlichen und ihrer Familie helfen zu können. Hinweise bitte an die Ulmer Kriminalpolizei unter der Telefon-Nummer 0731/18 80 oder an jede andere Polizeidienststelle. Hinweise können auch anonym abgegeben werden. Nutzen Sie das zu anonyme Hinweisgebersystem der Polizei unter https://www.bkms-system.net/egamani.