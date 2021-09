Vermisste Teenagerin Amani: Gericht erließ Kontaktverbot gegen Vater

Im Fall der am 26. Juli in Ehingen verschwundenen 16-jährigen Amani Aljaffal aus Rechtenstein gibt es immer noch keine heiße Spur. Laut Wolfgang Jürgens, Pressesprecher der Polizei in Ulm, habe es bisher lediglich vier Hinweise gegeben.

Derweil hat die Polizei ein anonymes Hinweisgebersystem im Internet freigeschaltet.

Nur wenige Hinweise zu dem Fall

„Vier Hinweise haben wir. Aber alles, was kommt, kommt leider nur tröpfchenweise“, sagt Jürgens, der nun bestätigte, dass der Vater von Amani schon lange vor dem Verschwinden der Tochter per Gerichtsbeschluss ein Kontaktverbot erhalten hat. Deswegen sei der Vater auch nicht bei der Familie gewesen.

„Das fließt natürlich auch in die Ermittlungsarbeit ein. Wir hoffen aber weiterhin auf Hinweise aller Art“, sagt Jürgens. Das anonyme Hinweisportal gibt es über einen Link auf der Homepage www.polizei-ulm.de. Hinweise auch erbittet die Polizei auch per Telefon unter 0731/1880.