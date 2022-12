Verlegungen der Abfallentsorgung im Dezember

In Ehingen mit Teilorten finden in den letzten Tagen des Jahres 2022 folgende Abfuhrverlegungen statt: Gelber Sack von Dienstag, 27. Dezember, auf Mittwoch, 28. Dezember; Gelber Sack von Mittwoch, 28. Dezember, auf Donnerstag, 29. Dezember, und Biomüll von Donnerstag, 29. Dezember, auf Freitag, 30. Dezember. Die Gelben Säcke müssen am Abfuhrtag bereits ab sechs Uhr und die Biotonnen ab sieben Uhr am Straßenrand bereitgestellt werden. Dies teilt die Stadtveraltung mit. Zusätzliche Informationen gibt es in der Abfallbroschüre beziehungsweise im Internet unter www.ehingen.de/abfall oder beim Baudezernat, Telefon 07391 / 503-167.