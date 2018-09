Verlegung des Bauhofs würde 6,4 Millionen kosten

Nachdem die CDU-Fraktion im Ehinger Gemeinderat Ende Juni den Antrag gestellt hat, sich nach einem alternativen Standort für den Ehinger Bauhof umzusehen, hat die Stadt dies prüfen lassen. Das Ergebnis ist deutlich.

In der Juni-Sitzung hat die Stadt Ehingen eigentlich die Planungen für den Neubau eines neuen Werkstattgebäudes auf dem bestehenden Bauhof-Gelände vorstellen wollen. Auf Antrag der CDU wurde dieser Punkt damals von der Tagesordnung genommen, weil geprüft werden sollte, was es kosten würde, den kompletten Bauhof an einem anderen Standort, möglichst am Rande der Stadt, neu anzusiedeln. Das dadurch frei werdende Grundstück an der Münsinger Straße würde dann für innerörtliche Wohnbebauung genutzt werden können.

Nun wurde ein Kostenvergleich angestellt, dessen Ergebnis aus Sicht der Stadt zu einer klaren Erkenntnis kommt. „Der Kostenvergleich zwischen dem Hallenneubau am bestehenden Standort (rund 1,6 Millionen Euro) sowie dem Neubau eines Bauhofs gleicher Größe an einem Alternativstandort (rund 6,4 Millionen Euro) zeigt deutlich, dass eine Umsiedlung des Bauhofs nicht wirtschaftlich ist, da um den Abbruch bereinigt der Erlös aus dem Grundstücksverkauf rund 680 000 Euro beträgt“, so die Stadt in der Sitzungsvorlage. Deswegen möchte die Stadt die Idee verwerfen und verfolgt nun den Neubau am bestehenden Standort. Der Gemeinderat wird dies in seiner Sitzung am kommenden Donnerstag diskutieren.