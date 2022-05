Verkehrswacht Ehingen ist Partner der Uni Ulm

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

„Das, was wir an der Uni Ulm erforschen und entwickeln, muss sich letztendlich in der Praxis beweisen. Daher freue ich mich darüber, dass wir auf dem Übungsplatz der Verkehrswacht Ehingen unsere Systeme testen und Sicherheitsfahrer ausbilden können, die im Notfall eingreifen, wenn wir mit einem autonom fahrenden Fahrzeug unterwegs sind“, erklärte Dr. Ing. Michael Buchholz, Leiter der Forschungsgruppen Elektromobilität und vernetztes Fahren / vernetzte Infrastruktur des Instituts für Mess-, Regel- und Mikrotechnik während seines Vortrags.

Der Experte für autonomes Fahren war Gastredner bei der Mitgliederversammlung der Verkehrswacht Ehingen. „Ziel muss es sein, autonom fahrende Fahrzeuge zu entwickeln, die selbständig Koordinaten ansteuern, Passagiere aufnehmen und an ihren Bestimmungsort transportieren. Damit lässt sich der Individualverkehr maßgeblich reduzieren und eine wesentlich intelligentere und effektivere Form von öffentlichem Nahverkehr etablieren“, so der Referent.

Der neue Ordnungsamtsleiter Philipp Theiner. überbrachte den anwesenden Gästen ein Grußwort von Oberbürgermeister Baumann. Vorstandsvorsitzender Karl-Josef Enz konnte im Anschluss daran auf ein erfolgreiches Berichtsjahr zurückblicken. „Trotz coronabedingter Einschränkungen konnten wir 128 Sicherheitskurse für Senioren, Fahranfänger und Berufskraftfahrer mit insgesamt 1.225 Teilnehmern durchführen. 180 Personen haben ein Sicherheitstraining für Motorradfahrer absolviert. Neu in unser Programm aufgenommen wurden Sicherheitstrainings für Pedelec-Fahrer. Der speziell hierfür geschulte Moderator Alfons Pfaff hat inzwischen einen ersten Kurs organisiert und erfolgreich durchgeführt“, zeigte sich Karl-Josef Enz erfreut. Beim Blick in die Zukunft war der Ausblick allerdings etwas getrübt. „Auch uns plagen Nachwuchssorgen. Das Moderatorenteam müsste dringend verjüngt werden. Der Aufwand für Verwaltung und Bürokratie nimmt zudem immer mehr überhand und belastet die ehrenamtlich tätigen Vorstandsmitglieder zusätzlich“, bedauerte Enz.

Im Anschluss konnte der Vorstandsvorsitzende Urkunden an treue Mitglieder aushändigen. Max Weber, Peter Frielitz Sebastian Ruf und Irene Renz durften für 10-jährige Treue eine Urkunde in Empfang nehmen, Maria Subke und die Firma Tries Gmbh & Co. KG wurden für 20 Jahre Mitgliedschaft geehrt, Matthias Döring und Dieter Keller konnten gar auf eine 30-jährige Mitgliedschaft zurückblicken.