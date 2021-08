Verkehrssituation der Michel-Buck-Schule: Verantwortliche fordern einschneidende Maßnahmen

Auf Einladung des Schulleiters haben sich noch vor Ferienbeginn die Verkehrsexperten der Stadt und der Polizei auf dem Parkplatz der Michel-Buck-Schule an der Biberacher Straße getroffen.

Kinder vor Eltern schützen

„Hier müssen wir die Kinder vor ihren Eltern schützen“, stellte Schulleiter Peter Schelkle eingangs fest, und in der Tat konnten die Anwesenden diese Situation bestätigen. Sowohl zu Schulbeginn als auch zum Schulende fahren zahlreiche Eltern auf den Lehrerparkplatz, der allerdings für den Bring- und Abholservice viel zu klein ist. Die Folge: durch Rangieren und Rückwärtsfahren entstehen oft brenzlige Situationen für Autos und für Fußgänger.

„Appelle an die Eltern haben bisher leider nichts gebracht“, bedauerte der Schulleiter. Ordnungsamtsleiter Ludwig Griener ist der Überzeugung, „dass hier nur einschneidende Maßnahmen zu mehr Verkehrssicherheit führen können“. Auch Tobias Schmidberger, der Leiter des Ehinger Polizeireviers sowie Baudezernent Andreas Erwerle halten die Situation für nicht länger vertretbar.

Gesamte Bereich wichtig

Eine isolierte punktuelle Lösung, so waren sich alle Beteiligten einig, gibt es hier nicht. Vielmehr müsse der gesamte Bereich um die Michel-Buck-Schule, von der Blumenstraße bis zur Schafmarktstraße, in die Überlegungen einbezogen werden. Ein Verbot an einer Stelle würde die Verlagerung des Verkehrs zur anderen Stelle bewirken. Dafür sollen jetzt aber Vorkehrungen getroffen werden, etwa durch weitere „Eltern-Warte-Zonen“, wie sie sich in der Hopfenhausstraße und beim Gymnasium bewährt haben.

Zum neuen Schuljahr müssen sich die Eltern deshalb zum Schutz ihrer Kinder auf verkehrsrechtliche Änderungen einstellen. Und, obwohl zahlreiche Appelle bisher ungehört blieben, soll trotzdem weiterhin dazu aufgerufen werden, die Kinder zu Fuß zur Schule zu schicken und auf das „Eltern-Taxi“ möglichst zu verzichten.