Verkaufsoffener Sonntag wie im Bilderbuch

Kaum hatten am Sonntagmittag die Ehinger Geschäfte geöffnet, strömten die Besucher in Scharen in die Ehinger Innenstadt, Parkplätze waren schnell Mangelware. Familien, Paare, Freundinnen-Cliquen aller Altersgruppen waren unterwegs zum Bummeln, Einkaufen, Schwätzen, Eisessen oder Autosanschauen.

In den Cafés und Eisdielen war nirgends ein Stuhl frei, Freundinnen aus Ehingen, Allmendingen und Griesingen erholten sich hier von ihrem Bummel, die kleine Clara streckte ihr Näschen auch gerne in die Sonne.

Das Wetter lud zum Eiscafe ein. (Foto: SZ- kö)

Die Ehinger Autohäuser hatten ihre neuesten Modelle vom Kleinwagen über Kombi, Limousine, Ranger, SUV bis zu den Flaggschiffen wie den Mercedes AMG GLC ausgestellt.

In den Geschäften herrschte überall Hochbetrieb, Kurt Hoffmann hatte alle Hände voll zu tun. Kurze Mäntel, klassische blaue Anzüge, die jetzt Ton in Ton gemustert sind mit einem passenden Hemd, das ebenfalls in sich gemustert ist, trägt der Mann von Welt in diesem Winter. „Bei den Hosen kehrt Farbe ein, kirschrot., maisgelb oder olive dürfen sie sein“, sagte Hoffmann.

In der Boutique „elle“ bei Petra Völk fallen farbige schöne Pullover aus hautschmeichelndem Material ins Auge. Eine freche kurze Wendejacke in maisgelb passt wunderbar zum Samtkleid mit Fantasiedruck. „Hahnentritt oder Karo in schwarz-weiß sind ebenfalls in“, erklärte Petra Völk.

Eva Lieb mit einer Tasche. (Foto: SZ- kö)

Die passende Tasche dazu gab es bei Leder Baum in den unterschiedlichsten Farben, die jetzt meist am Henkel getragen werden, aber oft zusätzlich einen Schulterriemen haben. „Ganz speziell sind die mit Nieten besetzten Taschen oder diese fesche Tasche aus Fake Fell aus Italien“, sagte Eva Lieb. „Hochzeitsschmuck – Halskette Ohrringe, Armbänder – im Set verkaufen wir ganz viel, aber auch Symbolschmuck wie Unendlichkeitszeichen, Engel, Lebensbaum oder Herzen. Unsere Kunden legen Wert auf echten Schmuck, der nickelfrei ist“, sagte Markus Ries von Fischer-Ries.

Im Ehinger Buchladen hatte eine Familie aus Gamerschwang das Passende zum Lesen für den Papa und die Kinder gefunden. Nach Bestsellern gefragt, sagte Sabine Behn-Bartl „Neujahr“ von Juli Zeh oder von Dörte Hansen ganz neu „Mittagsstunde“ und natürlich das Buch zum Film „Babylon Berlin“.

Karl-Heinz Dicknöther vom Ehinger Handelsverein GHF freute sich über den Kundenansturm in der Stadt, „bei uns stimmt der Branchenmix, es gibt kaum Leerstände und wir haben attraktive Ankergeschäfte, die Kunden in die Innenstadt bringen“.

