Verkaufsoffener Sonntag lockt Familien

Die Ehinger Geschäfte haben am kommenden Sonntag von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Die verkaufsoffenen Sonntage sind für die Ehinger Händler wichtige Termine, um sich den Kunden von Nah und Fern zu präsentieren.

„Am verkaufsoffenen Sonntag kommen sehr viele Kunden von auswärts, aus dem Umland“, sagt Eva Lieb vom Geschäft „Leder Baum“, das Mitglied des GHF Ehingen (Gewerbe, Handel, Freie Berufe) ist. Kunden kämen auch von der Alb hinter Blaubeuren. „Es ist wichtig, dass sie sehen, was es hier gibt“, sagt Lieb. Jedes Geschäfte biete Aktionen an.

Der erste verkaufsoffene Sonntag in diesem Jahr steht unter dem Motto „Ehingen blüht“ – passend dazu werden Narzissen an die Kunden verteilt. Immer im Frühjahr und Herbst gebe es verkaufsoffene Sonntage in Ehingen. „Man sollte es auch nicht übertreiben“, sagt Lieb, „es soll ja interessant bleiben“.

Anlass für den kommenden verkaufsoffenen Sonntag ist die Messe „Haus-Heim-Garten“ in der Lindenhalle, bei der einheimische und auswärtige Unternehmen ihre Produkte und Leistungen präsentieren werden.

Geringerer Stresspegel am Sonntag

„Die verkaufsoffenen Sonntage sind ganz wichtig für die Händler vor Ort“, sagt auch IHK-Einzelhandelsexperte Josef Röll. „Am verkaufsoffenen Sonntag kommen verstärkt Familien, während unter der Woche Väter nicht so oft dabei sind.“ Röll spricht von einem „geringeren Stresspegel“: Die Kunden seien deutlich entspannter und besser drauf, ein größeres Einzugsgebiet werde erreicht. Es gebe ja auch immer ein attraktives Rahmenprogramm.

Wichtig sei die Möglichkeit zur Darstellung. Das Einkaufen an so einem Sonntag sei ganz anders als unter der Woche, weshalb die örtlichen Einzelhändler stärker ihre Leistungen präsentieren könnten. Würden Kunden sonst vielleicht gezielt ein einzelnes Teil kaufen und höchstens noch ein Eis mitnehmen, stehe am verkaufsoffenen Sonntag das Bummeln im Vordergrund.

Die Verkäufer könnten so besser zeigen, was sie im Sortiment haben und weil die Aufnahmebereitschaft der Kunden größer sei, würden sie auch mehr entdecken. Deshalb mache so ein verkaufsoffener Sonntag in jeder Stadt Sinn, sagt Röll. Gerade für Mittelstädte wie Ehingen und Kleinstädte wie Riedlingen sei das extrem wichtig.

Allein den Umsatz vom Sonntag in den Blick zu nehmen, um über den Erfolg zu entscheiden, mache übrigens keinen Sinn: „Viele sehen was, schlafen aber noch eine Nacht drüber und kommen in der Woche drauf wieder“, erklärt Röll.

Das Einzugsgebiet hänge neben der Reichweite der Werbung von den Pendlern ab. Arbeite man in Ehingen oder gehen Kinder hier zur Schule, sei auch der Bezug da. Und Ehingen sei ein wichtiger Schulstandort, betont Röll.

„Ein super Wetter ist übrigens nicht so gut“, fügt er hinzu. Denn da würden die Leute eher spazieren gehen. „Ein Mischwetter ist ideal.“

Volksbankhöfe-Areal als Chance

Die Kaufkraft in Ehingen liegt mit einem Wert von rund 100 im vergangenen Jahr ganz leicht über dem Bundesdurchschnitt, erklärt Josef Röll. Außerdem hat Ehingen einen besseren Zentralitätswert (knapp 167) als Ulm (rund 149), was bedeutet, dass die Menschen viel vor Ort einkaufen und auch viele Leute aus den umliegenden Orten in Ehingen shoppen. Ein Problem sieht Röll in den drei verschiedenen Zentren: Borst-, Schlecker-Areal und Innenstadt. Man müsse etwa im Schlecker-Areal Anreize schaffen, in die Innenstadt zu fahren und umgekehrt, so Röll. Das Volksbankhöfe-Areal sehe er als Chance. Ein Lebensmittelhändler wäre ebenfalls gut in der Innenstadt. Ansonsten sei eigentlich alles vorhanden, es gebe wirklich tolle Betriebe, so bekomme man in Ehingen etwa noch Stoff als Meterware. „Die Frequenz in der Innenstadt könnte aber höher sein.“