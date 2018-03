Verkaufsoffener Sonntag in Ehingen mit weniger Zuspruch als sonst

Gehörte in vergangenen Jahren am verkaufsoffenen Sonntag ein erstes Eis zum Stadtbummel, wäre nun am Sonntag ein Glühwein recht gewesen. In der Fußgängerzone, wo sich sonst viele Menschen drängen, gab es viel Platz.

Eine Familie aus Biberach, die hier die Tochter besuchte, hatte die Kragen hochgeschlagen und Kapuzen aufgesetzt. Die Tische der Eisdielen – sonst voll besetzt – trugen eine dicke Schneedecke. Trotz des eisigen Windes scharten sich um die Autohändler auf dem Marktplatz viele Motorbegeisterte. Ein Pick-up war bei Mercedes-Benz der absolute Hingucker. „Mercedes hat ihn gerade herausgebracht. Pick-ups sind in Deutschland absolut im Kommen“, erklärte Lutz Nagel einem Interessenten.

Überall in der Stadt trotzten gelbe Osterglocken der spätwinterlichen Kälte, bei Petra Völk in der Boutique „elle“ gefielen den Kundinnen die blumigen kunterbunten Sommerkleider aus Baumwollsatin mit Stretch. Eine Gutscheinaktion, die bis Ende April gilt, verlockte zusätzlich zum Kaufen. Bei Leder Baum gab es die passenden Taschen, wer mochte in Multicolor handbemalt. Jan war mit seiner Familie aus Unterstadion nach Ehingen gekommen, um den neuen Schulranzen für die fünfte Klasse abzuholen, „den anderen kleinen bekommt ein Flüchtlingskind aus Syrien“, sagte Mama Tatjana Dillenz.

In der Herrenabteilung vom Modehaus Hofmann herrschte Hochbetrieb. „Blautöne von hell bis dunkel in Kombination sportlich, casual oder chic trägt der Mann von Welt in diesem Sommer“, sagte Jens Bierau. Gerhard Gaus aus Justingen suchte mit Kurt Hofmann zum dunkelblauen Jersey-Sakko und einer feingemusterten grauen Hose das passende Hemd.

Das winterliche Wetter machte Lust auf Lesen, im Ehinger Buchladen verkaufte sich von Jojo Moyes „Mein Herz in zwei Welten“ aber auch ein Krimi wie „Kaiserschmarrndrama“ besonders gut. „Leser greifen auch oft zu der ,Geschichte des Wassers’ oder zu ,Der Zopf’, einer berührenden Geschichte von drei Frauen in drei verschiedenen Welten, hinreißend geschrieben“, erklärte Sabine Behn-Bartl.

Ein Schmuckstück ist ein beliebtes Ostergeschenk: „Dünne Armbänder, Gliederarmbänder mit integrierten Elementen, Armreifen dünne Fingerringe, alles Filigrane ist sehr gefragt“, sagte der Ehinger Juwelier Markus Ries.