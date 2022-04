Das sind die Mode- und Foodtrends in diesem Frühjahr

Der schneidend kalte Nordostwind und die niedrigen Temperaturen am Sonntag haben die Ehinger und ihre Besucher nicht an einem ausgiebigen Bummel durch die Innenstadt gehindert. Die Ehinger Brauereien und Wirtschaften boten dazu in den Kirbehütten Kostproben aus Küche und Keller an. Grillfleischwecken und Bierkulturburger hatte der Koch vom Ochsen, Christopher Herold, für seine Gäste zubereitet.

Wecken mit Treber

Die Wecken dazu waren mit Treber gebacken, die Barbecuesauce mit Bier angemacht. Für den süßen Zahn gab es zum Nachtisch Apfelküchle. Im Hotel Schwanen war Biergulasch für die hungrigen Stadtbummler zubereitet worden. Das Zwickel dazu hatte Braumeister Michael Miller auf Boubonholz reifen lassen.

Bei Paulas Alb garten die Maultaschen im Hopfensud, den Hotdog gab es mit einem Biersößle. Weil es so kalt war, fand das Glühbier der Brauereiwirtschaft Berg reißenden Absatz. „Heute sollen die Jungbrauer und Jungköche zeigen, was sie können“, erklärte Bier Sommelière Gertrud Hauler.

Glühbier mit Sternanis

Das Glühbier hatten sie mit Sternanis, Zimt und Johannesbeere angesetzt. Dazu servierten sie Schweinebäckle vom oberschwäbischen Landschwein mit Braumeisterspätzle. Am Stand der Stadt verteilte Silvia Pöhlsen Fahrradwanderkarten, Karten für den Bierwanderweg oder für einen historischen Stadtrundgang. Mit dem Blumensamen sollte für den Kräutermarkt im Mai geworben werden. Bei Hofmann in der Damenabteilung hatte Christa Fuckel alle Hände voll zu tun.

„Großartig, was die Stadt Ehingen macht, um die Innenstadt zu beleben und um Käufer in die Stadt zu bringen“, fand sie. Zur aktuellen Damenmode meinte die Fachberaterin: „Lässig, farbig, frisch, oversized, weite Schnitte. Am besten wirken Kombis, wenn man in den Farbwelten bleibt. Khakifarben mit Akzenten in grün, gelb oder pink sind in.“ Bei Hofmann trugen alle Verkäufer Masken, obwohl das seit Sonntag keine Pflicht mehr war.

Verkäufer tragen Masken

„Wir sind in einem verantwortungsbewussten Unternehmen und lassen uns die Entscheidung offen, wann wir die Masken fallen lassen. Jetzt, bei den hohen Inzidenzen, wäre das unvernünftig“, sagte Christa Fuckel. Lukas Walk aus Emerkingen hat sich ein weißes Hemd für festliche Gelegenheiten gekauft, er hatte seine Maske beim Probieren abgesetzt. Eine Kundin aus Tübingen war froh, dass sie endlich die Maske weglassen kann, wenn auch Schilder überall in der Stadt das Tragen weiterhin empfehlen.

Ein Brautpaar aus Justingen suchte für ihn nach dem passenden Anzug für die Hochzeit und war bald fündig geworden, nur bei der Weste gab es noch Diskussionsbedarf. Vor der Tür hatte Alexandra Köhler von der Krone in Dächingen Versucherle mit Alb-Quinoa mit Gemüse und Currysauce zubereitet, außerdem hatte sie Linsenbrot und Dosen mit Wildragout von der Alb sowie Saure Kutteln im Angebot. Bei ihrem Aufenthalt in Dubai hat sie im Gewürz-Souk ordentlich eingekauft.

Gewürze aus Dubai

„Sieben Kilo Gewürze habe ich mitgebracht“, erzählte sie ihren Freunden stolz. Auch die Rose aus Berg war mit einem Probierstand in der Fußgängerzone vertreten. Bei Susanne Preis-Ackermann bei Fashion New Wave war ebenfalls Großbetrieb. Auch sie hat viel Mode in Pink im Angebot, der Lieblingsfarbe einer dunkelhaarigen Kundin aus Griesingen. „Pink, Orange, Khaki, Blautöne wie immer, Hosen im Colette Stil oder eng, das ist sehr vielseitig in diesem Jahr, sind in“ erklärte sie. „Wir sind zufrieden mit dem Umsatz und die Kunden freuen sich, dass in der Stadt wieder etwas geboten ist“, erklärte die Modefachfrau.