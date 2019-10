Verkaufsoffener Sonntag: Das ist beim „Beer&Food Festival“ geboten

Die Ehinger Geschäfte haben am kommenden Sonntag, 20. Oktober, von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Anlass für den verkaufsoffenen Sonntag im Herbst ist die traditionelle Ausstellung „Ehinger Special“ in der Lindenhalle, bei der wieder ein breites Spektrum einheimischer und auswärtiger Unternehmen Produkte und Leistungen präsentiert.

Auf dem Ehinger Marktplatz, in der Marktstraße und in der Fußgängerzone ist am Sonntagnachmittag Einiges geboten: für Kinder gibt es eine Hüpfburg, eine Piraten-Show und Imbissstände. Genuss für alle Sinne verspricht das „Beer & Food Festival“, das vom Samstag bis Sonntag, 19. bis 20. Oktober, auf dem Ehinger Sternplatz stattfindet.

Feuerspucker, Zauberkünstler und Piraten

Nicht nur „Streetfood-Piraten“ mit ihren Delikatessen aus aller Welt warten darauf, entdeckt zu werden. Die Piraten-Crew um Bayerns Captain Jack hat viele Überraschungen für Groß und Klein parat. Feuerspucker, Zauberkünstler und Piraten entführen in ihre Welt und lassen keine Langeweile aufkommen.

Auf der Live-Bühne sorgen an beiden Tagen Band‘s, DJ‘s und andere Künstler für musikalische Unterhaltung quer durch alle Musikrichtungen. Weitere Informationen zum Programmablauf gibt es unter www.bbq-genussevents.de. Die Öffnungszeiten sind am Samstag von 11 bis 22 Uhr und am Sonntag von 11.30 bis 19 Uhr.

Es kommt zu Verkehrsbehinderungen

Am verkaufsoffenen Sonntag werden die Marktstraße, die Schulgasse und die Untere Hauptstraße ab der Einmündung Sonnengasse für den gesamten Verkehr gesperrt.

Die beiden Haltestellen „Amtsgericht“ und „Marktplatz“ werden vom Stadtbus nicht angefahren. Ausweichhaltestellen sind die Haltestelle Lindenplatz sowie der Busbahnhof. 2000 kostenlose Parkplätze stehen am Sonntag in der Ehinger City und in den Tiefgaragen zur Verfügung.