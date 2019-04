Verfolger-Duell in der Pfarrei

Der FC Schmiechtal tritt am Sonntag beim Tabellenzweiten SSV Ehingen-Süd II an. Es ist ein Spitzenspiel der Fußball-Kreisliga B1. Der TSV Allmendingen will seinen dritten Platz nicht aufs Spiel setzen.

SG Altheim II – KSC Ehingen (Sonntag, 13.15 Uhr, Vorrunde 0:1). - Die Gastgeber könnten im Falle eines Sieges nach Punkten mit dem KSC gleichziehen. Das möchten die Gäste jedoch vermeiden.

SSV Ehingen-Süd II – FC Schmiechtal (Sonntag, 15 Uhr, Vorrunde 1:2). - Für den FCS muss sich zeigen, ob er im Kreis der Bewerber um die ersten beiden Plätze bleibt. Der SSV hat einen starken Angriff.

SV Herbertshofen – SV Granheim (Sonntag, 15 Uhr, Vorrunde 4:0). - Die Gastgeber können auch im Spiel der Rückrunde als Favorit gelten. Der SV Granheim will in der Rückrunde jedoch noch punkten.

SG Ersingen – SV Niederhofen (Sonntag, 15 Uhr, Vorrunde 4:1). - Der Vorsprung der SG Ersingen ist nicht so groß, dass sie sich einen Ausrutscher leisten könnte.

TSG Ehingen II – SC Lauterach (Sonntag, 15 Uhr, Vorrunde 5:5). - Der SC Lauterach hatte vergangene Woche ein Zeichen gesetzt und hat vor, auch in Ehingen zu punkten. Doch die Ehinger sind heuer sehr spielstark.

SG Dettingen – TSV Allmendingen (Sonntag, 15 Uhr, Vorrunde 0:3). - Der TSV liegt noch aussichtsreich im Rennen. Er will auch in Dettingen nicht leer ausgehen. Die SG Dettingen ist jedoch unberechenbar.