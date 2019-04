Verein ehrt langjährige Ausschussmitglieder

Bei der Hauptversammlung der Tennisabteilung des SSV Ehingen-Süd im Sportheim Kirchbierlingen sind vier Mitglieder für ihre mehrjährige Mitarbeit im Tennis-Ausschuss geehrt worden. In der Verbandsrunde werden 2019 drei Mannschaften des SSV teilnehmen, nach vier im Vorjahr.

Vor 20 Mitgliedern blickte Abteilungsleiter Thomas Raudies in seinem Bericht auf das vergangene Jahr zurück und zeigte sich zufrieden mit dem derzeitigen Mitgliederstand. Kassenwartin Sabine Rieger stellte detailliert die Einnahmen und Ausgaben im vergangenen Jahr dar. Das Jahr 2018 sei positiv verlaufen und sie sprach von einem zufriedenstellenden Kassenstand. Rita Zell bescheinigte Sabine Rieger eine hervorragende Kassenführung und bat die Versammlung um Entlastung der Kassenwartin.

Schriftführer Hans Zell berichtete kurz aus den abgehaltenen Ausschusssitzungen und nannte die wichtigsten Beschlüsse. Sportwart Lars Rieger ging auf die im vergangenen Jahr ausgetragenen Turniere, die Vereinsmeisterschaften sowie die Teilnahme der SSV-Mannschaften an der Verbandsrunde ein. Nahmen 2018 noch vier Mannschaften des Vereins an der Verbandsrunde teil, so werden es 2019 nur noch drei sein. Rieger übergab zudem Geschenke an die besten Teilnehmer der Vereinsmeisterschaften.

Jugendwartin Carla Jerg informierte die Versammlung, dass die Tennis-Assistenten im vergangenen Jahr 18 Bambini und Jugendliche betreuten. Sie ging zudem auf die Ergebnisse der Juniorinnen und Junioren in der Verbandsrunde 2018 ein.

Die anwesenden Mitglieder entlasteten dann unter Leitung von Armin Schmucker, Vorsitzender Verwaltung des SSV Ehingen-Süd, die Führung der Tennisabteilung einstimmig. Danach wurden Silke Zell für siebenjährige, Lars Rieger und Daniel Kugler für fünfjährige sowie Thomas Raudies für neunjährige Mitarbeit im Tennis-Ausschuss geehrt. Sie erhielten aus der Hand von Schmucker den Verbands-Ehrenbrief des Württembergischen Tennis-Bundes (WTB), die silberne Vereinsehrennadel des SSV Ehingen-Süd sowie ein Geschenk der Abteilung überreicht.

Abschließend bedankten sich Thomas Raudies für die gute Zusammenarbeit und rief die Mitglieder dazu auf, auch 2019 bei den Arbeitseinsätzen präsent zu sein.