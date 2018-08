Verbandsliga: Süds Gegentore vom Punkt – Minimalisten von der Ostalb

Als einzige Mannschaft der Fußball-Verbandsliga Württemberg hat der SSV Ehingen-Süd an zwei Spieltagen die maximale Ausbeute erzielt. Das beschert der Mannschaft von Trainer Michael Bochtler die Tabellenführung – doch das weiß man in Kirchbierlingen schon richtig einzuschätzen. Man sieht sich nicht als Oberliga-Aspiranten, im Gegenteil: die sechs Punkte aus den Spielen gegen den FC Wangen (3:1) und jetzt die TSG Tübingen (3:2) sind ein erstes Polster im Kampf gegen den Abstieg.

Süds bisherige Gegner gehören zu den vier Mannschaften, die noch ohne Punkt dastehen. Tübingen hatte am ersten Spieltag bereits beim Aufsteiger Heiningen verloren (1:2), Wangen verlor nach der Auftaktniederlage in Kirchbierlingen nun zu Hause gegen Essingen durch ein Eigentor von Erik Biedenkapp mit 0:1. Für den in der vergangenen Saison in Wangen kräftig abgewatschten TSV Essingen (damals verlor man 0:8) war der Sieg eine Genugtuung, während die Allgäuer zum zweiten Mal ihre Wunden leckten. „Wir verfallen jetzt nicht in Panik“, sagte FCW-Co-Trainer Günter Gollinger. „Wir werden unter der Woche wieder konzentriert trainieren, dann bin ich mir sicher, dass wir in Laupheim punkten.“ Das Spiel des FC Wangen bei Olympia Laupheim wird das Kellerduell des dritten Spieltages, denn die Olympia ging bisher ebenfalls an beiden Spieltagen leer aus.

Nach dem 1:2 gegen Hollenbach verlor Laupheim in Dorfmerkingen 0:1. Dabei hatten die Gäste einen Punkt schon fast sicher, doch mit seinem Treffer in der zweiten Minute der Nachspielzeit teilte Dorfmerkingens Veljko Milojkovic die Mannschaften in Sieger und Verlierer. Für Olympia-Trainer Hubertus Fundel war das schwer zu begreifen. „Mir tut es um meine Spieler leid. Das Chancenplus lag bei 5:1 für uns – und das in einem Auswärtsspiel. So schrecklich kann Fußball sein.“ Helmut Dietterle, Trainer der Sportfreunde, räumte ein, dass nach dem Spielverlauf ein Sieg seines Teams nicht zwingend war. „Es tut mir fast leid für die Gäste, die uns den Schneid abgekauft haben. Doch stand uns diesmal die Fortuna zur Seite“, so Dietterle.

Letztlich war es ihm aber egal, vier Punkte hat Dorfmerkingen nun auf dem Konto – genauso wie sechs andere Mannschaften, darunter die Aufsteiger Breuningsweiler, Nagold und Heiningen sowie der SKV Rutesheim, der die vergangene Runde auf dem Relegationsplatz beendet hatte. Bisher tummeln sich somit an der Spitze Vereine, die man dort eher nicht erwartet hatte. Die Ausnahme ist der TSV Essingen, der sich vor der Saison kräftig verstärkt hatte und bisher ebenfalls vier Punkte holte – und das, obwohl die mit ehemaligen Zweit- und Drittliga-Profis gespickte Mannschaft in zwei Spielen selbst nicht traf. Der 1:0-Siegtreffer in Wangen war, wie erwähnt, ein Eigentor des Gegners. In ersten Spiel des Teams von Trainer Erdal Kalin eine Woche zuvor gegen Dorfmerkingen waren gar keine Tore gefallen.

Auf der Ostalb herrscht bisher der Minimalismus: Nicht nur Essingen, sondern auch Dorfmerkingen weist bei vier Punkten ein Torverhältnis von 1:0 auf. Da bekamen die Zuschauer beim SSV Ehingen-Süd, der nach dem Pokalspiel am Mittwoch zu Hause gegen Albstadt dann am Samstag in der Liga den TSV Essingen empfängt, deutlich mehr geboten: Sechs Tore erzielten die Kirchbierlinger in ihren beiden Spielen (kein Verbandsligist traf häufiger), allerdings kassierte die Mannschaft auch drei – ausnahmslos vom Elfmeterpunkt. Aus dem Spiel heraus wurde Süd-Schlussmann Benjamin Gralla in dieser Saison noch nicht bezwungen. (aw)