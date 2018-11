Veränderungen im Vorstand des TC Ehingen

Der Tennisclub Ehingen hat bei seiner Hauptversammlung im Hotel Adler seinen Vorstand gewählt. Bei der Besetzung des Gremiums gab es einige Veränderungen.

Thomas Selig gab seinen Posten als stellvertretender Vorsitzender ab, als Nachfolger wurde TC-Trainer Jiri Heinisch gewählt. Christian Piesker, Mannschaftsführer der zweiten Herrenmannschaft, ist neuer Sportwart und Joachim Wiesenfarth tritt als Senioren-Sportwart an. Vorsitzender des TC bleibt Reinhold Haser, Claudio Nicolao wurde als Schatzmeister wiedergewählt. Als Jugendwart bestätigt wurde Natalie Lengler, Wilfried Röttgers ist weiterhin Breitensportwart. Ebenso bleiben Boris Santic (Technischer Leiter), Thomas Kaderavek (Schriftführer) und Aleksandar Bojkovic (Pressereferent).

Darüber hinaus wurde bei der Hauptversammlung auf die vergangene Punktspielsaison mit vielen interessanten und attraktiven Begegnungen zurückgeblickt. Es gab überregionale Ausrufezeichen im Nachwuchs und obendrein eine Saison der Herren I in der Württembergliga, der höchsten Liga in der Geschichte des TC Ehingen. Es sei eine gute Saison bei herrlichem Wetter geweseen, das war das Fazit im Verein. Vorstandschef Reinhold Haser sagte: „Der Verein hat zahlreiche Plattformen geschaffen, von der Jugend über den Leistungs- bis zum Hobbysport, die garantieren, dass sich jeder Tennisspieler beim TC wohlfühlt. Wir sind auf einem richtig guten Weg, sportlich und gemeinschaftlich. Es ist großartig zu sehen, was wir im Verein in den vergangenen Jahren zusammen geleistet haben.“

Auf eine besonders erfolgreiche Saison blickte die Herren-75-Mannschaft des TC Ehingen zurück: Ihr gelang der Aufstieg in die Oberligastaffel. Groß war die Freude im Verein über den hervorragenden Erfolg der Herren 75 in der Verbandsstaffel und man wünscht dem Team auch in der Oberligastaffel viel Erfolg. Haser lobte zudem Platzwart Claudio Nicolao für die „akribisch gepflegte Tennisanlage, und die exzellent präparierten Plätze“ sowie die Bewirtung durch Monica Barrensteiner. Auch die Vereinssponsoren hob Reinhold Haser hervor.

Schatzmeister Claudio Nicolao informierte die Mitglieder über die Finanzen des Clubs und die Sanierung der TC-Anlage. Als Ziel für 2019 strebt Nicolao einen ausgeglichenen Haushalt an. ,,Die stark verjüngte Mitgliederstruktur stellt den Verein in Zukunft auf eine gesunde Basis“, so der Schatzmeister. Der kontinuierliche Aufschwung des Vereins spiegele sich jedoch in diesem Jahr nicht in der Entwicklung der Mitgliederzahl wider: Der TC kommt nach 26 Abgängen und 13 Zugängen nun auf 294 Mitglieder.

Höhepunkt des Abends war die Ehrung langjähriger TC-Mitglieder. Peter Lamparter hält dem TC Ehingen seit nun 50 Jahren die Treue. Auf 40 Jahre beim TC blickt Josef Schuh zurück. Für 35 Jahre Mitgliedschaft wurden Ursula Götz, Inge Kächele und Wildried Röttgers geehrt. Das 30-jährige Jubiläum erreichten Edith Fritschle, Robert Fritschle und Reinhold Thomas. Rosemarie Reitz ist seit 25 Jahren TC-Mitglied. Ehrungen für 20 Jahre im Verein erhielten Edeltrud Kaufmann und Wolfgang Rath sowie für 15 Jahre Mitgliedstreue Markus Freytag und Vesna Vasiljevic.