Veränderungen im Kader der Ehinger Handballer

Der Saisonstart rückt näher und die Bezirksliga-Handballer der TSG Ehingen starten in Kürze in den zweiten Teil ihrer Vorbereitung. Im Vergleich zur vergangenen Saison gab es Veränderungen im Ehinger Kader: Rückkehrer Steffen Mantz verstärkt die Mannschaft, während dem Trainer Winfried Biberacher neben dem bereits länger als Abgang feststehenden Johannes Prang auch Sebastian Kiem und Fabio Mingione nicht mehr zur Verfügung stehen.

Der Abschied von Kiem und Mingione ist eine Schwächung des Kaders. Biberacher hatte ursprünglich mit beiden geplant, auch wenn Kiem ihm zuvor schon signalisiert habe, dass er aufgrund von beruflichen Verpflichtungen bei einigen Spielen fehlen werde. Nun fällt der Rückraumspieler ganz aus – ebenso wie Kreisläufer Mingione (studienbedingt). „Das sind Enttäuschungen, die wir mitnehmen“, sagt der Trainer, dem außerdem einige langzeitverletzte Spieler weiterhin fehlen. Lucas Fiesel und Steffen Kaus kurieren nach wie vor ihren Kreuzbandriss aus der vergangenen Saison aus (Biberacher: „Vor Oktober ist mit ihnen nicht zu rechnen“), während Fabian Kaus (Meniskusverletzung) schon etwas früher, eventuell sogar zum Saisonstart Mitte September, wieder einsteigen könnte. „Aber wir werden nichts überstürzen“, so Biberacher.

Dies gilt auch für Torhüter Daniel Geyer, der sich in der Schlussphase der vergangenen Spielzeit am Meniskus verletzte und nach seiner Knie-Operation den Ehinger Handballern noch eine Zeitlang fehlen wird. „Zum Glück will Johannes Reichle wieder angreifen“, sagt Biberacher, der damit einen weiteren Torhüter hat neben dem jungen Tristan Klein, der sich sehr gut entwickelt hat. Als Feldspieler werden nach den Abgängen von Prang, Kiem und Mingione nun Stefan Lämmle, Marvin Korth und Oskar Bachner mehr Verantwortung übernehmen, die schon in der vergangenen Saison in einigen Bezirksliga-Spielen zum Einsatz gekommen waren, meist aber für die „Zweite“ im Einsatz waren.

Mehr Erfahrung bringt allerdings der frühere Württembergliga-Spieler Steffen Mantz, der nach einem Jahr Pause wieder für die TSG auflaufen wird. Für die TSG ist Mantz eine Verstärkung, zudem erhöht sich mit ihm die Zahl der Linkshänder im Kader auf drei (Mantz, Bachner und Rainer Mall). In der dritten Juni-Woche hatte Winfried Biberacher seine Mannschaft zum ersten Training gebeten. Die konditionellen Grundlagen für die Saison wurden gelegt, zudem legte der Trainer viel Wert auf Abwehrarbeit. Dies bleibt auch in der letzten Vorbereitungsphase im Fokus, ebenso wie das Angriffsspiel („Das war vergangene Saison weniger das Problem“). „Da wollen wir noch ein paar Variationen einbauen.“ Die Tendenz des Biberacher-Spiels bleibt aber unverändert: schnelles Umschaltspiel nach Ballgewinnen oder Fehlwürfen des Gegners. „Unser Spiel soll richtig Dampf haben.“

In den Vorbereitungsspielen habe das „phasenweise super“ funktioniert, sagt der Trainer. Auch die Ergebnisse waren zufriedenstellend. Im Trainingsspiel gegen den Württembergligisten Gerhausen hielt die TSG gut mit (22:29) und bei einem Turnier in Söflingen, zu dem die Ehinger nur mit zehn Spielern angetreten waren, musste sich das Team von Trainer Biberacher nur zwei Landesligisten geschlagen geben, im Halbfinale gegen Brenz fiel die Niederlage mit einem Tor Unterschied knapp aus. Das Spiel um Platz drei gegen den Bezirksliga-Konkurrenten Ulm & Wiblingen entschieden die Ehinger klar für sich.

In den letzten Wochen vor dem Saisonstart Mitte September – am 15. September geht es zu Hause gegen Laupheim II erstmals um Bezirksliga-Punkte und auf den 16. September ist das Bezirkspokalspiel beim HC Lustenau II terminiert – würde Winfried Biberacher mit seiner Mannschaft gern noch ein weiteres Testspiel bestreiten („Eventuell kriegen wir noch was hin“), geplant ist zudem ein Trainingslager am 8./9. September.