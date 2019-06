Der VdK-Ortsverband Kirchbierlingen/Griesingen/Rißtissen hat Ende Mai eine Fahrt unter dem Motto „Besinnliche Stunden in Lourdes“ unternommen. Es war die Jubiläumsfahrt zum 70-jährigen Bestehen des Vereins. Die Teilnehmer kamen unter anderem aus Ehingen, Rißtissen, der Pfarrei, Griesingen, Schelklingen, Munderkingen, Oberdischingen und auch Öpfingen.

37 Personen starteten mit dem VdK-Ortsverbandsvorsitzenden Siegfried Hummel am frühen Morgen im modernem Reisebus in Rißtissen über Ehingen, Freiburg zur Wallfahrtsbasilika nach Ars. Hier besichtigte man die Basilika und das Grab des heiligen Pfarrers von Ars.

Danach ging die Reise weiter über Lyon durch das Rhonetal nach Orange zur Übernachtung. Am zweiten Tag führte die Fahrt über Nimes, Toulouse, durch die herrliche Landschaft in das Gebirge Pyrenäen nach Lourdes. Noch am Abend führte der erste Weg in den heiligen Bezirk.

Am dritten und vierten Tag erlebte die Gruppe Lourdes mit allen Angeboten wie Unterirdische Basilika, Lichterprozession, Sakramentsprozession, Stadtrundgang, Gottesdienste, Bäderbesuch, Mutter-Gottes-Grotte und vieles mehr. Am Abend gab es dann noch einen schön gestalteten Abschiedsabend mit Liedern und Gitarrenbegleitung im Hotel, wo man drei Nächte verbrachte.

Am anderen Morgen führte der Weg noch zur Mutter-Gottes-Grotte, wo man zusammen mit einer Reisegruppe aus Bayern und mit dem Bischof aus Regensburg am Abschiedsgottesdienst teilgenommen hat. Dann führte der Weg über Toulouse und Moulins nach Nevers zur Übernachtung. Am letzten Tag besichtigte die Gruppe das Grab der heiligen Bernadette. In der Kapelle gab es noch einen gemeinsamen Gottesdienst mit einer Gruppe aus Südbaden, bevor nun die weitere Rückreise über Autun durch die reizvolle Weingegend des Burgund in die Heimat vorgenommen wurde.

Siegfried Hummel konnte zufriedene Gesichter verabschieden mit der Gewissheit mit dieser Jubiläumsfahrt den Teilnehmern eine große Freude bereitet zu haben.

Dank galt besonders der geistlichen Begleitung Schwester M. Michaela Mayer ISA, Kloster Brandenburg/Iller. Sie war der gute Geist der Gruppe, verstand es großartig, die Teilnehmer mit Gebet und Gesang und reichlich „geistlichem“ Wissen bei guter Laune zu halten und in allen Belangen zu unterstützen.

Fazit der Gruppe: Die sechstägige Pilgerreise war ein Höhepunkt im Jubiläumsjahr des Sozialverbandes VdK.