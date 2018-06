VdK-Ortsverband Ehingen feiert Advent

Sich gemeinsam in der Adventszeit auf Weihnachten einzustimmen, gehört auch beim VdK-Ortsverband Ehingen zur Tradition. Rund 110 Mitglieder aus Ehingen, Altsteußlingen, Berg, Berkach, Blienshofen, Briel, Dettingen, Dintenhofen, Donaurieden, Ersingen, Gamerschwang, Herbertshofen, Heufelden, Nasgenstadt, Oberdischingen und Öpfingen begrüßte Vorsitzender Günter Schilling am Mittwoch im Restaurant Adler.

Besinnliche Gedanken und Gedichte zu Herbst und Advent trug Kreisverbandsvorsitzender Siegfried Ritscher nach einem gemeinsamen Abendessen vor. „Schließen sie Frieden mit sich selbst, ihrer Familie und ihrer Umgebung“, mahnte er zur Besinnung auf das Wesentliche. Es sei nicht zulässig, das Alter nur als Kostenfaktor anzusehen.

Dem VdK komme weiterhin eine wichtige Rolle zu, sagte Bürgermeister Sebastian Wolf als Vertreter der Stadtverwaltung. Von besonderer Bedeutung sei die vom Sozialverband geleistete Rechtsberatung und das ehrenamtliche Engagement.

Vikar Kilian Krug vom Pastoralteam der katholischen Seelsorgeeinheit Ehingen-Stadt beeindruckte mit dem Vortrag der Weihnachtsgeschichte „Vater Martin“ von Lew Nikolajewitsch Tolstoi. Er las sie nicht in einer verkürzten Fassung, sondern im Originaltext mit drei Zitaten aus dem Evangelium. In den Textstellen „Denn ich bin hungrig gewesen, und ihr habt mich gespeist. Ich bin durstig gewesen, und ihr habt mich getränkt. Ich bin ein Gast gewesen, und ihr habt mich beherbergt“ (Matth. 25,35) und „Was ihr getan habt einem unter diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan!“ (Matth. 25,40b) erkennt der arme Schuhmacher am Ende, was es heißt, von Jesus besucht zu werden und ihn bei sich aufzunehmen. Tolstoi lehnte die rituelle Form der Religiosität ab und stellte der in den Kirchen praktizierten Glaubensausübung die schlichten Lehren Jesu gegenüber.

Ein Blechbläserquintett der Ehinger Stadtkapelle umrahmte die Adventsfeier musikalisch. Bekannte Advents- und Weihnachtslieder sangen die Anwesenden mit.