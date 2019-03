VdK-Ortsverband Ehingen ehrt zahlreiche Mitglieder

Ihren stellvertretenden Vorsitzenden Siegfried Ritscher und Schriftführerin Hildegard Knupfer hat die von 105 Mitgliedern besuchte Hauptversammlung des VdK-Ortsverbands Ehingen am Mittwoch im Hotel-Gasthof Adler einstimmig wieder gewählt. Als Beisitzer bestätigt wurden Irmgard Bailer, Michael Leicht und Klara Ott. Neu im Ausschuss ist Ingeborg Muar als Nachfolgerin von Herbert Müller.

Bürgermeister Sebastian Wolf überbrachte die Grüße von Oberbürgermeister Alexander Baumann. Angesichts der Tatsache, dass der Abstand zwischen Reichen und Armen immer größer werde, sei die Arbeit des Sozialverbands VdK als Partner sozial schwach gestellter Menschen hoch zu schätzen, sagte der Vertreter der Stadtverwaltung.

Das goldene Treueabzeichen für 25 Jahre Mitgliedschaft erhielten Karl-Heinz Hirsch, Resel Kurz und Herbert Müller, das silberne Abzeichen für zehn Jahre Angelina Berntein, Valentina Bolle, Margret Braig, Kreszentia Gehrlein, Gerti Kalitschke, Mariette Reith, Rudolf Reith, Erika Ruß, Hans-Martin Strauß, Liane Strauß und Ursula Ströbele. In Abwesenheit geehrt wurden für 70 Jahre Martha Nittka, für 40 Jahre Ulrich Kottmann, für 25 Jahre Marga Decker und Josef Miehle, für zehn Jahre Serdar Aydin, Thaddäus Bamberger, Rosanna Bogovic, Rudolf Freudenreich, Inge Gebauer, Siegfried Gebauer, Hans Glater, Natascha Gröber, Elfriede Grosser, Christine Kohler-Obermayer, Achmet Ntemertzi, Gerhard Pfriender, Johann Pokrivka, Barbara Rösler, Wolfgang Rösler, Wolfgang Schaffrina, Eugen Schall, Christian Schöne, Hans Wiedmann, Edeltraud Wittmaack und Reinhold Wittmack. In Anerkennung besonderer Verdienste wurden Karl-Heinrich Hirsch und Herbert Müller mit der Goldenen Verdienstnadel für zehnjährige ehrenamtliche Tätigkeit ausgezeichnet, Hildegard Knupfer wurde für 15 Jahre im Ehrenamt die Silberne Ehrennadel zuteil. Josef und Marianne Kien wurden zu Ehrenmitgliedern des Ortsverbands ernannt.

Kreisverbandsvorsitzender Siegfried Ritscher klärte über das Geschäft mancher Ärzte mit sogenannten „individuellen Gesundheitsleistungen“ auf. Die Information über die Notwendigkeit einer Behandlung müsse durch den Arzt erfolgen, nicht durch Hilfspersonal.

„Alles, was pflegebedürftig ist, ist arm dran“, sagte Siegfried Ritscher in Bezug auf die Umlegung von Investitionskosten auf den Mietpreis im Pflegeheim. Wer 900 Euro Rente im Monat bezieht, müsse 2111 Euro zusätzlich aufbringen. Ersparnisse und Erlöse aus Hausverkäufen seien so schnell aufgebraucht. Pflegebedürftigkeit führe zwangsweise zu Armut im Alter.