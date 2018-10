VdK-Ehrenvorsitzender wird 80 Jahre

Der Ehrenvorsitzende des VdK-Ortsverbandes Kirchbierlingen/Griesingen/Rißtissen, Paul Engst aus Bockighofen, hat am vergangenen Sonntag seinen 80. Geburtstag gefeiert. Eine große Verwandtschaft, Freunde und Bekannte waren in den Schützensaal nach Laupheim gekommen, um zu gratulieren und mit ihm und seiner Frau und Kinder diesen Ehrentag zu feiern.

Ein großes Programm an Erinnerungen, Bildern, lustige Darbietungen gehörten mit dazu. VdK-Ortsverbands-Vorsitzender Siegfried Hummel aus Rißtissen überbrachte an seinen Vorgänger die Glückwünsche des Ortsverbandes.

Er ging in seiner Ansprache auf die geleistete Arbeit und auf seine Verdienste als Vorsitzender des Ortsverbandes, verbunden mit einem großen Dankeschön, ein.

Der Jubilar trat am 1. April 1993 (er folgte seiner Frau Erika, die am 1. Mai 1982 eingetreten war) in den Ortsverband Kirchbierlingen ein. Bereits 1997 wurde er im Gasthaus Hirsch in Weisel zum Vorsitzenden gewählt.

Im Jahr 2000 folgte die Fusion mit Griesingen und Rißtissen und auch hier blieb er weiterhin Vorsitzender.

Einige Jahre war er auch Beisitzer im Kreisvorstand. Unter seiner Regie wurde 1999 in der Turnhalle Schaiblishausen das 50-jährige und 2009 im Gasthaus Gambrinus Rißtissen das 60-jährige Verbandsbestehen gebührend abgehalten.

Auch weitere Veranstaltungen, sowie die alljährliche Weihnachtsfeier waren ein fester Bestandteil des Vereinslebens, ebenso seine immer reichliche Tombola zur Weihnachtszeit. 2003 erhielt er für zehnjährige Mitgliedschaft das Treueabzeichen in Silber mit Urkunde und dann erfolgte 2012 die amtliche Ernennung zum Ehrenvorsitzenden. Bei der Weihnachtsfeier und gleichzeitig Hauptversammlung am 10. Dezember 2011 im Musikerheim Kirchbierlingen gab er das Amt des Vorsitzenden etwas überraschend ab.

Er hatte diese Entscheidung schon etwas früher mal angekündigt, doch es wollte niemand wahr haben, hatte er doch seine Tätigkeit mit viel Freude und „Herz“ ausgeführt.

Es wurde dann damals nach einigem hin und her Siegfried Hummel aus Rißtissen als Nachfolger gewählt. Nun hatte er danach viel Zeit für seine Hobbys.