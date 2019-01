Vater schlägt 15-Jährige Tochter mehrfach – und wird verurteilt

Der Konflikt mit seiner 15-jährigen Tochter schwelte wohl seit einiger Zeit. Der Vater war nicht einverstanden mit ihrem Lebensstil. An einem Tag im Juni vergangenen Jahres eskalierte die Situation. Nach dem sie eine Freundin besucht hatte, kommt es zum Streit zwischen Vater und Tochter – der 46-Jährige schlägt zweimal zu. Am Mittwoch ist vor dem Amtsgericht in Ehingen ein Urteil gefallen.

Freundinnen beobachten Vorfall

Zu Beginn jenes Sommertages machte sich die 15-Jährige zusammen mit zwei weiteren Freundinnen auf, nach einem Mittag am Baggersee eine gemeinsame Freundin in Ehingen zu besuchen, um deren Geburtstag nachträglich im gemütlichen Rahmen zu feiern. Pünktlich um 22 Uhr, so die Abmachung, soll ihr Vater sie abholen. Der Angeklagte lebt geschieden von der Mutter der 15-Jährigen und hatte an diesem Wochenende Besuchsrecht. Weil seine Tochter nicht auf Anhieb zur vereinbarten Uhrzeit eintraf, habe er sich „brutale Sorgen“ gemacht.

War Alkohol im Spiel?

Als sie dann in Begleitung der Freundinnen aus seiner Sicht alkoholisiert kam, habe er „schon wieder die Krise“ bekommen. Diese akute Krise haben die geladenen Zeuginnen, die beiden Freundinnen des Opfers, mitverfolgt und dem Gericht geschildert: Sie beobachteten, wie der Vater ihr unvermittelt zwei Ohrfeigen verpasste, so dass sie mit ihrem Körper gegen das Auto knallte, ehe sie nach einem Stoß zu Boden ging.

Mit drei ausgestreckten Fingern habe ich ihr eine geklatscht, aber nicht mit voller Wucht. Ich hab sie eher gestreift. Vater auf der Anklagebank

Diese beiden Schläge gab der Angeklagte, der bei einem Landwirtschaftshandel hilft, direkt zu Beginn der Verhandlung zu: „Mit drei ausgestreckten Fingern habe ich ihr eine geklatscht, aber nicht mit voller Wucht. Ich hab sie eher gestreift. Sie hat völlig hysterisch geschrien, da habe ich ihr nochmal eine gelangt.“ Er sei mit der Situation überfordert gewesen: „Ich machte mir Sorgen. Es ging mir darum, dass sie ja selbst nicht mehr weiß, was sie überhaupt macht.“ Die Vermutung des Vaters, seine Tochter sei stark alkoholisiert, ließ sich nachträglich nicht beweisen – auch wenn die Zeuginnen „ein Glas Sekt“ bestätigten.

Angespanntes Familienverhältnis

„Meine Tochter trinkt wie jeder andere Jugendliche in diesem Alter“, sagte die 42-jährige Mutter aus. Als sie rund eine halbe Stunde nach der Tat mit ihrer Tochter telefonierte, habe sie festgestellt, dass diese „völlig klar und nicht alkoholisiert war“. Am drauffolgenden Montag habe sie ihren Ex-Mann angezeigt. Das Verhältnis zu ihm beschriebt sie als anstrengend. Die Tochter selbst verweigerte die Zeugenaussage.

Ein Jahr auf Bewährung

Mögliche Tritte des Mannes auf die am Boden liegende Tochter, welche anfangs noch im Raum standen, konnten nicht belegt werden. Allein die Schläge sind, so Richter Wolfgang Lampa, aber ausreichend, den Mann schuldig zu sprechen: „Man schlägt Kinder nicht. Ohrfeigen sind heute nicht mehr als Züchtigungsmittel zulässig.“ Er verurteilte den Vater zu einer Auflage in Höhe von 500 Euro, zu entrichten an den Kinderschutzbund sowie zu einer Bewährung von einem Jahr. „Sollte es noch einmal etwas in diesem Jahr geben, werden 60 Tagessätze á 20 Euro fällig“, warnte Lampa.