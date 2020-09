Vater nach Messerstichen auf 31-Jährige in Untersuchungshaft

Er soll mehrfach mit einem Messer zugestochen haben: Ein 60-Jähriger steht unter Verdacht, in Ehingen seine erwachsene Tochter schwer verletzt zu haben. Sie war zunächst in Lebensgefahr, ihr Zustand stabilisierte sich aber nach Informationen der Polizei vom Samstag.

Die Kriminalpolizei ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts.

Wie die Ermittler am Samstag mitteilten, fanden Beamte die 31-Jährige am späten Freitagabend in einer Grünanlage in der Nähe des Bahnhofs. Mehrere Anrufer hatten zuvor die Polizei alarmiert. Der Mann sei nach bisherigen Erkenntnissen nach einem Streit auf die 31-Jährige losgegangen.

Der Rettungsdienst brachte die Frau in ein Krankenhaus. Die 31-Jährige sei inzwischen ansprechbar und habe bereits vernommen werden können, sagte ein Polizeisprecher.

Vater wurde verhört und ist in Untersuchungshaft

Auch der tatverdächtige Vater, der von der Polizei in der Nähe des Tatorts widerstandslos festgenommen wurde, sei verhört worden. Weitere Einzelheiten — etwa zum Motiv oder ob der Mann sich zu der Tat geäußert hatte — nannten die Beamten nicht.

Wie die Behörden am Abend mitteilten, erließ der zuständige Haftrichter auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl gegen den 60 Jahre alten Verdächtigen. Der Mann befindet sich in einer Justizvollzugsanstalt

Der 60-Jährige sollte noch im Laufe des Samstags dem Haftrichter vorgeführt werden. Die Polizei sucht zudem weitere Zeugen der Tat. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefon-Nr. 0731/1880 bei der Polizei zu melden.