Vater bedroht Familie – Kind schaltet Polizei ein

Zum Schutz einer Familie war am Montag die Polizei im Raum Ehingen im Einsatz. Eines der Kinder der Familie hatte sich am Morgen hilfesuchend an die Polizei gewandt. Der Vater habe das Wochenende über die gesamte Familie eingeschüchtert. Jetzt sorgte sich das Mädchen um die Familie. Die Polizei nahm sofort die Ermittlungen auf.

Zur deren Sicherheit nahm die Polizei die Kinder nach der Schule und die Mutter, die das Haus verlassen konnte, zu sich. Spezialkräfte betreuten die Familienangehörigen. Der Vater hielt sich noch in der Wohnung auf. Um sicherzustellen, dass von ihm keine Gefahr ausgeht, nahm die Polizei den Mann in Gewahrsam. Derzeit dauern die weiteren Ermittlungen noch an.

Viele Frauen von Gewalt betroffen

Laut Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend sei jede dritte Frau in Deutschland mindestens einmal in ihrem Leben von physischer und/oder sexualisierter Gewalt betroffen. Etwa jede vierte Frau werde mindestens einmal Opfer körperlicher oder sexueller Gewalt durch ihren aktuellen oder früheren Partner. Die Zahl der Gewalttaten in Partnerschaften sei 2020 gestiegen. Demnach wurden 2020 insgesamt 148.031 Menschen in Deutschland Opfer von Partnerschaftsgewalt (2019: 141.792). 119.164 der Opfer waren Frauen.