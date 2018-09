Ursache für Stromausfall weiter unklar – Spiel wird wiederholt oder gewertet

Die Ursache für den Stromausfall am Sonntagabend nach dem ersten Viertel des Spiels der Zweiten Basketball-Bundesliga zwischen dem Team Ehingen Urspring und Tübingen in der neuen JVG-Sporthalle war am Montag weiter noch ungeklärt. Mitarbeiter der Stadt sowie des Generalunternehmens, das die erst im September 2017 eingeweihte Halle gebaut hatte, würden nach der Ursache suchen, sagte Bettina Gihr, Pressesprecherin, gegenüber der SZ.

Klar ist: Von dem Stromausfall „war nur die Sporthalle betroffen“, so Gihr. In der Halle waren nach dem jähen Ausfall des Lichts in der kurzen Pause nach dem ersten Viertel zunächst Vermutungen zu hören, im ganzen Viertel sei der Strom ausgefallen. Später hieß es, lediglich in den unmittelbar angrenzenden Straßen habe es kurzzeitig keinen Strom gegeben. Doch letztlich betraf es nur die Sporthalle und das für längere Zeit. Alle Versuche, den Defekt rasch zu beheben, um das Spiel fortzusetzen, schlugen fehl. Nach rund 50-minütiger Pause brach der Liga-Kommissar die Basketball-Partie ab, die rund 1000 Zuschauer traten den Heimweg an.

Die Fans hatten sich zuvor die Stimmung trotz der langen Hängepartie nicht vermiesen lassen, gerade auch die vielen Anhänger der Tübingen Tigers, die eigens zu dem Spiel angereist waren. Kreativ gingen die Tigers-Fans mit der Panne um, sangen ein Lied, in das sie das Wort Stromausfall einbauten, oder leuchteten mit ihren Handys Richtung Spielfeld. Am Ende blieb aber auch den Tübingern nichts anderes übrig, als die JVG-Halle zu verlassen, ohne ein vollständiges Basketballspiel gesehen zu haben.

Die Laune bei den Verantwortlichen der beiden Mannschaften, besonders der gastgebenden Steeples, war dagegen weniger heiter. Man warte nun auf den Bericht der Fachleute, die den Stromausfall untersuchten, ab und werde den Grund des Spielabbruchs an die Liga weiterleiten, sagte Steeples-Pressesprecher Johannes Hübner. Die Liga entscheidet dann über eine mögliche Neuansetzung des Derbys. „Wir gehen nach wie vor davon aus, dass das Spiel wiederholt wird“, so Hübner. Nicht auszuschließen ist aber auch eine Wertung der Partie. Das entscheidet die Spielleitung der Liga.

Am Montag war die JVG-Halle wieder mit Strom versorgt. „Es wurde bestätigt, dass wieder alles funktioniert“, sagte Stadtsprecherin Bettina Gihr. Sie wies zudem darauf hin, dass ein solcher Defekt seit Inbetriebnahme der JVG-Halle noch nicht aufgetreten sei.