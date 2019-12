Uraufführung in der Ehinger Kirche St. Michael

Einen nachhaltigen Eindruck hat die Uraufführung von Wolfgang Gentners Messe über das Weihnachtslied „Stille Nacht“ am ersten Weihnachtsfeiertag beim Hochamt in St. Michael hinterlassen. Bravurös dirigierte Manuel Dengler Chor und Orchester.

Die Idee, eine Messe über die „Stille Nacht“ zu komponieren, kam dem Ehinger Kirchenmusiker Wolfgang Gentner voriges Jahr, als des Entstehens des weltweit bekanntesten Weihnachtslieds vor 200 Jahren gedacht wurde. Die Pastorelle im wiegenden 6/8-Takt und mit den Merkmalen des Siciliano inspirierte Gentner zu einer fantasievollen Ausgestaltung des Messordinariums. Dieses besteht aus Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus und Agnus Dei. Außer dem Credo, das beim Weihnachtshochamt in St. Michael einer der gregorianischen Missa De Angelis zugeordneten Version abwechselnd von Chor und Gemeinde gesungen wurde, verarbeitete Gentner für Kyrie, Gloria, Sanctus mit Benedictus und Agnus Dei in motivischer Feinarbeit und stilistischer Variationsbreite die diversen Aspekte des schlichten Liedes zu einem intensiven Klangerlebnis. Am klarsten war die ursprüngliche Fassung des Wiegenlieds mit punktierten Achtelnoten auch am Beginn des dritten und vierten Takts im finalen Dona nobis pacem des Agnus Dei zu vernehmen. Hier sprach die Originalmelodie das Gemüt der Zuhörer am unmittelbarsten an.

Als Dirigent stand dem Kirchenchor von St. Michael und einem vorwiegend aus Mitgliedern des früheren Schulorchesters des Johann-Vanotti-Gymnasiums bestehenden Orchesters Manuel Dengler gegenüber. Er selbst spielte im Schulorchester einst die Viola und ist heute mit 30 Jahren Intendant der Festspiele Mark Brandenburg sowie Dirigent und künstlerischer Leiter des Residenzorchesters Mark Brandenburg.

Als Co-Produzent und Projektmanager war Dengler unter anderem für die Europatournee des australischen Pianisten David Helfgott mit den Stuttgarter Symphonikern im Jahr 2012 und den daraus entstandenen preisgekrönten Kino-Dokumentarfilm „Hello, I am David!“ mitverantwortlich. Als schwierig bezeichnet es Manuel Dengler, für Wolfgang Gentners Stille-Nacht-Messe einen namhaften Verleger zu finden. Noch keinen positiven Bescheid hat Gentner von Carus in Leinfelden-Echterdingen bekommen, hofft aber weiterhin auf das Interesse renommierter Editionen an seinem anspruchsvollen Werk. Möglicherweise ist Manuel Denglers Zusammenarbeit mit etlichen Kulturbetrieben hilfreich.