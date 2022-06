Unterwegs sein, Entdecken, Handwerken

Die Ferien sind da, aber was tun? Das Biosphärenzentrum Schwäbische Alb bietet nach Angaben des Regierungspräsidiums Tübingen für die erste Junihälfte ein abwechslungsreiches Programm für Jung und Alt an. Demnach geht es zur Schäferei und ihren Herdenschutzhunden, mit den Rangern in den Wald und zum Förster. Eine Papierkunstwerkstatt im Rahmen der Sonderausstellung „Antoni Gaudi – DenkMal an die Natur“ lädt zum kreativen Papierfalten ein. Kinder können zudem mit Holz arbeiten oder Brot backen. Das Programm beginnt mit „Wido Waldwichtel“, einer Waldentdeckertour mit Holzwerkstatt am Dienstag, 7. Juni. Zwei Tage später, am 9. Juni, heißt es für Kinder und ihre Eltern: Schürze an, Hände waschen und Teig kneten. Bei der Kochwerkstatt „vom Korn zum Brot“ können Teilnehmer nicht nur erfahren, wie das Brot entstanden ist, sondern sie backen auch selbst Fladen und Co. Hauswirtschaftsmeisterin Irmgard Heilig bringt dazu die passenden Rezepte mit.

Mit den Rangern geht es an zwei Terminen auf Rangertour. Die erste Tour ist für jüngere Kinder von sieben bis zwölf Jahren geeignet. Am Donnerstag, 9. Juni, entdecken sie im Naturschutzgebiet Hochwiesen Pfullinger Berg Feldgrillen und andere besondere Tiere. Am Mittwoch, 15. Juni, sind 12- bis 16-Jährige sind eingeladen, unter dem Motto „Auf Du und Du mit dem Förster“ mit Ranger und Förster einen Wirtschaftswald und im Vergleich eine Kernzone kennenzulernen.

Schon seit tausenden von Jahren unterstützen Hunde die Menschen beim Hüten von Schafherden. Herdenschutzhunde verteidigen sie gar gegen Angreifer, indem sie jeden vertreiben, der sich unerlaubt der Herde nähert. Dies gelingt durch das gemeinsame Aufwachsen der Tiere, die sich dann als eine Familie verstehen. Erlebbar wird dies der Exkursion zur Schäferei von Mackensen am Dienstag, 14. Juni. Neben Thomas von Mackensen von der Schäferei von Mackensen sind Frank Lambrecht und Ronja Schütz, beide von der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg, und Adelheid Schnitzler von der Geschäftsstelle Biosphärengebiet Schwäbische Alb dabei. Der genaue Treffpunkt wird bei der Anmeldung bekanntgegeben. Das Mitbringen von Hunden ist nicht möglich.

Die Sagrada Familia, Barcelonas wohl bekanntestes Bauwerk, lebt durch das Naturspiel, mit dem Antoni Gaudi die Kirche erdachte und bauen ließ. Sein Naturverständnis wird in der neuen Sonderausstellung im Biosphärenzentrum haptisch begreifbar und nachvollziehbar. Die Ausstellung wurde von Bildhauerin Eva Neidhard und dem ehemaligen Bauhüttenleiter der Sagrada Familie Jordi Cusso i Angles eigens für die Ausstellung im Biosphärenzentrum zusammengestellt. Sechs Künstlerinnen und Künstler ergänzen die Ausstellung mit verschiedenen Ansätzen und Medien.

Mit einer der Künstlerinnen, Regina Weber-Heckmann, lassen sich Papierkunstwerke falten, die Gaudis Formensprache aufnehmen. Die kreative Papierkunstwerkstatt findet am Samstag, 18. Juni, im Biosphärenzentrum in Münsingen-Auingen statt.

Eine Anmeldung ist zu allen Veranstaltungen notwendig über www.biosphaerengebiet-alb.de/veranstaltungen. Dort findet man auch die genauen Uhrzeiten und zusätzliche Informationen zu allen Veranstaltungen und zu weiteren Angeboten des Biosphärenzentrums Schwäbische Alb.