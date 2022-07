Unterwassersport für die Forschung

Drei Bergungstaucher des THW OV Ehingen unterstützten vier Tage lang das Forschungsprojekt Deeper-Sense in Neu-Ulm. Gemeinsam mit Bergungstauchern der Ortsverbände Achern, Berlin-Neukölln, Cloppenburg und Neu-Ulm wurden Tauchgänge im Tauchbecken der Feuerwehr Neu-Ulm durchgeführt, um die Sensorik des Deeper-Sense zu testen und weiterzuentwickeln. Dies fand unter Anleitung der wissenschaftlichen Mitarbeiter des Deutschen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz (DFKI) und dem Referenten für Forschungsprojekte der Bundesanstalt Technisches Hilfswerk statt.

Bei Tauchgängen mit dem Helmtauchgerät wurden verschiedene Tätigkeiten unter Wasser mit Sauerstoffkernlanze, Unterwasserakkugeräten und hydraulischem Arbeitsgerät wie beispielsweise Ketten- und Ringsäge, oder Abbruchhammer durchgeführt. Neben den klassischen Tauchtätigkeiten durften die Taucher auch verschiedenste Bewegungsübungen durchführen. Diese Tauchgänge dauerten bis zu zweieinhalb Stunden. Der Helmtaucher wurden über die Schlauchverbindung mit Atemluft versorgt. Abgesichert wurde er durch einen Sicherungstaucher und die Unterwasserdrohne aus Ehingen.

Bei dem von der Europäischen Union finanzierten Forschungsprojekt Deeper-Sense wird unter anderem daran geforscht Sonarbilder soweit zu optimieren, dass ein quasi-optisches Bild entsteht. Somit wäre es möglich die Arbeit der Taucher auch zu überwachen, wenn die Sicht unter Wasser so schlecht ist, dass eine Kamera kein Bild mehr erzeugen kann. Der erste zwei Tauchgänge fanden in einer maritimen Explorationshalle in Bremen statt, der dritte im Kreidesee im niedersächsischen Hemmoor, bevor es nun nach Neu-Ulm ging. Eine Abschlussveranstaltung wird folgen.