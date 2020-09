Unterstadion wirft FV Altheim raus – TSG tut sich schwer in Emerkingen

Der Fußball-B-Ligist SV Unterstadion hat wiederholt, was dem FC Schmiechtal in der Vorsaison gelang: Er gewann im Bezirkspokal ebenfalls gegen den Bezirksligisten FV Altheim. Die TSG Ehingen tat sich in ihrem Drittrundenspiel in Emerkingen schwer, kam aber weiter. Knapp an einem erneuten Elfmeterschießen preschte Schwarz Weiß II vorbei, 1:2 hieß es am Ende der regulären Spielzeit gegen die SG Altheim. Der FV Neufra siegte in Betzenweiler.

SGM Emerkingen/Ehingen-Süd II – TSG Ehingen 0:2 (0:0). - Tore: 0:1 Michael Turkalj (51.), 0:2 Valentin Gombold (55.). - Da die SGM Emerkingen/Ehingen-Süd II tief gestanden ist, hat sich die TSG Ehingen am Donnerstag in Emerkingen schwer getan. Erst in der zweiten Halbzeit brachte ein Doppelschlag die TSG auf die Siegerstraße. Gästetrainer Udo Rampelt wurdigte hernach den Gegner für eine gute Leistung. Bemerkenswert: In diesem fairen Spiel gab es nicht eine einzige Gelbe Karte.

SGM SW Donau II – SG Altheim 1:2 (1:1). - Tore: 1:0 Tobias Dorn (2.), 1:1 Florian Madl (11.), 1:2 Dominik Späth (92.). - Wie gegen den SV Bad Buchau hat Schwarz Weiß II auch gegen die SG Altheim eine sehr gute kämpferische Leistung geboten. „Wir glaubten erneut an ein Elfmeterschießen, als in der Nachspielzeit Dominik Späth noch das 1:2 erzielte“, sagte Timm Walter.

SV Oberdischingen – SG Griesingen 0:3 (0:1). - Tore: 0:1 Peter Gobs (15.), 0:2 Peter Gobs (50.), 0:3 Jonas Mast (65.). - Mit einem Kopfball nach Freistoß brachte Peter Gobs die Gäste in Führung. Für SV-Trainer Markus Schmid unerklärlich sah der Schiedsrichter vor dem vermeintlichen Ausgleich ein Abseits. Erneut Peter Gobs erhöhte per Kopf nach einer Ecke. „Wir waren zu naiv bei Kopfbällen“, so SVO-Trainer Markus Schmid. Denn auch das 0:3 fiel nach einem Kopfball von Jonas Mast. Beide Mannschaften hatten noch Torchancen.

SV Unterstadion – FV Altheim 4:2 (1:1). - Tore: 0:1 Anton Dilse (5.), 1:1 Jochen Walter (42.), 2:1 Artur Lorenz (49.), 3:1, 4:1 Andreas Braig (55., 70.), 4:2 Björn Pfister (80.). - „Nach dem frühen 0:1 dachten wir sicher nicht an diesen Spielausgang. Doch wir haben uns gefangen und es wirklich gut gemacht“, sagte Julius Eggert vom SVU nach dem kaum erwarteten klaren Sieg. Aus dem ursprünglichen 0:1 wurde zwischenzeitlich ein 4:1 und am Ende ein ungefährdeter Sieg.

SV Uttenweiler II – SV Dürmentingen 0:2 (0:1). - Tore: 0:1 Raphael Buck (2.), 0:2 Patrick Schlegel (82.). - Das Spiel fand auf dem für die Gäste ungewohnten Kunstrasen statt. Daher fiel der Gästesieg knapper aus als erwartet, war aber im Endeffekt verdient.

SV Betzenweiler – FV Neufra 0:2 (0:0). - Tore: 0:1 Fabian Brehm (47., FE), 0:2 Ralf Henning (81.). - SVB-Abteilungsleifer Gerhard Rief hatte ein Spiel auf Augenhöhe gesehen, in dem auf beiden Seiten klare Chancen ausgelassen wurden. „Pech für uns war, dass uns in der 43. Minute ein Tor aberkannt wurde. Nach der Halbzeit hatten wir eine weitere gute Chance, die vergeben wurde. Wer weiß, wie das Spiel sonst ausgegangen wäre“, so Gerhard Rief.

Abgeschlossen wird die dritte Bezirkspokalrunde der Gruppe Ehingen/Riedlingen am Donnerstag, 17. September, 18.30 Uhr, mit dem Spiel des B-Kreisligisten Türkgücü Ehingen gegen den A-Kreisligisten SV Ringingen.