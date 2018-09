Unterstadion will Anschluss halten

Der SV Unlingen hat in der neuen Saison der Fußball-Kreisliga B2 bisher eine weiße Weste. Er will auch in Unterstadion diese Serie fortsetzen. Tabellenführer SF Bussen ist am Sonntag Favorit. Alle Spiele beginnen am Sonntag, 30. September, um 15 Uhr.

SV Unterstadion – SV Unlingen. - Der SV Unterstadion hat schon einen großen Rückstand zur Tabellenspitze. Der Gast SV Unlingen scheint an gute alte Zeiten anzuknüpfen und will seine Erfolgsserie fortsetzen.

SpVgg Pflummern-Friedingen – SSV Emerkingen. - Der SSV Emerkingen wurde bisher seiner zugedachten Favoritenrolle nicht gerecht. Doch in Pflummern ist ein Auswärtssieg einkalkuliert.

SF Bussen – TSV Riedlingen II. - Die SF Bussen wollen sich ihre Spitzenposition am Sonntag nicht streitig machen lassen.

SV Uttenweiler II – FC Marchtal. - Nach seiner ersten Niederlage wird der FC Marchtal versuchen, in Uttenweiler wieder in die Erfolgsspur zurückzufinden.

Weitere Spiele: SGM Altheim/Andelfingen II – FV Neufra II, SGM Oggelshausen/Kanzach/-Buchau II – SV Eintracht Seekirch.