Unterstadion holt Last-Minute-Remis

Nicht nur der SV Unterstadion sicherte sich buchstäblich in letzter Minute noch einen Punkt. Auch im SZ-Topspiel der Kreisliga A entschied der SV Oberdischingen in Griesingen durch ein Tor in der 88. Minute. Die SF Bussen bleiben die Überraschung der Kreisliga A, denn sie gewannen auch in Daugendorf und bleiben dadurch an der Tabellenspitze. Dem FV Schelklingen gelang der erste Sieg der Saison durch ein 3:2 gegen den TSV Allmendingen. Die SGM Schmiechtal/Alb I gewann auch ihr drittes Spiel in Folge.

SZ-Topspiel: SG Griesingen - SV Oberdischingen 1:2 (1:1). - Tore: 0:1 Kim Knittel (32.), 1:1 Lion Kamper (35.), 1:2 Raphael Schirmer (88.). - In kurzer Folge fielen die ersten beiden Tore. Nach dem 0:1 (32.), hat Lion Kamper drei Minuten später den Oberdischinger Torwart ausgespielt und glich aus. In der restlichen Spielzeit hatten beide Mannschaften gute Chancen, als jedoch der Griesinger Torhüter sich „aus dem Tor ziehen ließ“, konnte Raphael Schirmer zum 1:2 einschieben. - Reserven: 4:0.

SV Unterstadion - KSC Ehingen 2:2 (0:1). - Tore: 0:1 Tomislav Kuric (22.), 1:1 Michael Fiederer (55.), 1:2 Luka Sovic (60.), 2:2 Julian Schosser (90+4). - Die zahlreichen Zuschauer aus beiden Lagern sahen ein sehr spannendes Spiel. In der ersten Halbzeit gingen die Gäste durch einen „Kunstschuss“ aus 35 Meter von Tomislav Kuric in Führung (der Unterstadioner Torhüter stand zu weit vor seinem Tor). Mit einem Kopfballtor glich Michael Fiederer aus, doch nur kurz danach lag der KSC wieder vorne. Die Bemühungen der Gastgeber wurden belohnt durch das 2:2 in der Nachspielzeit. - Res.: 2:1.

SGM Schmiechtal/Alb I - SV Ringingen 3:1 (1:0). - Tore: 1:0 Andre Kley (10.), 2:0 Michael Müller (65.), 3:0 David Kuhn (75.), 3:1 Stefan Denkinger (78,). - Aufgrund der Spielanteile hätten die Gäste ein Remis verdient.

SF Kirchen/Herbertshofen - FV Altheim 0:2 (0:1). - Tore: 0:1, 0:2 Philipp Binder (11., 68.). - „In diesem Spiel müssen wir etwas mitnehmen“, sagte der Kirchener Trainer. Die Gäste waren jedoch im Angriff stärker.

SGM Bad Buchau - SV Dürmentingen 1:4 (1:2). - Tore: 0:1 Sebastian Buck (10.), 0:2 Rico Schlegel (34.), 1:2 Christian Gnannt (38.), 1:3 Patrick Schlegel (64.), 1:4 Rico Kettnaker (85.). - Reserven: 3:2.

SGM Daugendorf/Unlingen - SF Bussen 0:4 (0:1). - Tore: 0:1, 0:2, 0:3 Alexander Beck (16., 48., 52., Elfmeter). 0:4 Max Rapp (88.). - Die SF Bussen setzen ihre Erfolgsserie fort. - Reserven: 3:1.

FV Schelklingen-Hausen - TSV Allmendingen 3:2 (0:2). - Tore: 0:1, 0:2 Florian Stiehle (12., 40.), 1:2 Luca Schleiblinger (60., Elfmeter), 2:2 Ibrahim Bojang (66.), 3:2 Michael Heinrich (78.). - Dieses Spiel hatte zwei verschiedene Halbzeiten. Während die Gäste durch Tore von Florian Stiehle mit zwei Toren führten, besannen sich die Gastgeber im zweiten Durchgang eines Besseren und drehten die Partie. - Res.: 1:4.

SV Betzenweiler - Schwarz WeißDonau II 3:0 (1:0). - Tore: 1:0 Dimitri Berwald (17.), 2:0, 3:0 Fabian Argo (71., 82.) . - „Wir brauchten lange für eine klare Entscheidung“, sagte Abteilungsleiter Rief. - Reserven: 4:0.