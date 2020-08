Unterschiedliche Ziele

Jetzt wird es ernst: Nach langer Zwangspause im Punktspielbetrieb startet die Fußball-Bezirksliga Donau am Wochenende in die Saison 2020/21. Da es in der zurückliegenden verkürzten Saison keine Absteiger gab, hat die Liga nun 17 Vereine. Dies hat einen verschärften Abstieg sowie insgesamt 34 Spieltage zur Folge. Daher sind sogenannte englische Wochen nicht zu vermeiden. Die Region Ehingen ist nach längerer Zeit wieder mit fünf Vereinen in der Bezirksliga Donau vertreten.

Die Erwartungen sind bei den Bezirksligisten unterschiedlich. Bei der TSG Ehingen, in der Vorsaison von den meisten Bezirksligisten als Meisterschaftsfavorit gehandelt, hofft man auf einen besseren Verlauf. Allerdings hat Trainer Udo Rampelt die TSG 2017 schon einmal in die Landesliga geführt, damals über die Relegation. Die SG Öpfingen schlug sich im Aufstiegsjahr sehr gut, doch verlor sie ihren Torjäger Robin Stoß an den Verbandsligisten SSV Ehingen-Süd. Die SG Altheim verpflichtete mit Florian Madl einen neuen Torjäger. Trainer Timm Walter spielt mit der SGM Schwarz Weiß Donau in der Saison 2020/21 in Munderkingen und versucht, unangenehme Überraschungen zu vermeiden. Mit Trainer Fabian Flinspach gelang dem FV Schelklingen-Hausen nach zwei Jahren der Wiederaufstieg, nun hat man vor den Nichtabstieg im Visier. Die SZ blickt wenige Tage vor dem ersten Spieltag auf die fünf Mannschaften aus dem Raum Ehingen.

SG Altheim: Trainer Martin Blankenhorn spricht von einer guten Vorbereitung seiner Mannschaft. „Die Spieler machen einen sehr motivierten Eindruck.“ Die Trainingsbeteiligung war vor allem von den Spielern der ersten Mannschaft nahezu vollzählig, bei der zweiten Mannschaft ließ sie jedoch zu wünschen übrig. Die Brüder Oliveira waren schon in der vergangenen Winterpause nach Laupheim gewechselt (und schlossen sich nun dem SV Ringingen an), dafür kam aber Florian Madl von der SG Griesingen, der sich in der Vorbereitung als erfolgreicher Torschütze erwies. In Peter Leicht, der aufhörte, verlor die Altheimer Mannschaft einen wichtigen Defensivspieler und ihren Kapitän. Saisonziel der SGA ist zunächst der Nichtabstieg. Erste Gegner sind Hohentengen, Krauchenwies und Schelklingen-Hausen. „Aus diesen Spielen wollen wir mindestens fünf Punkte holen“, sagt Martin Blankenhorn. Im letzten Vorbereitungsspiel gelang der SG Altheim ein 1:1 beim Bezirksligisten Haisterkirch. Meisterschaftsfavoriten seien für ihn Hohentengen, die TSG Ehingen und Neufra. Vorbereitungsspiele: SV Haisterkirch 1:1, SV Lonsee 1:1, TuS Metzingen 2:4, SV Oberdischingen 6:1.

SGM Schwarz Weiß Donau: Nicht ganz zufrieden mit der Vorbereitung ist Trainer Timm Walter: „Wir hätten noch mehr Zeit gebraucht und hatten viele Verletzte.“ Der Trainingsbesuch sei mit durchschnittlich 40 Spielern (für drei Mannschaften) sehr gut gewesen. Allerdings fehlen der ersten Mannschaft zum Bezirksliga-Start einige Leistungsträger – zu den Ausfällen der erfahrenen Matthias Burgmaier (berufsbedingt), Marcel Holz und Jochen Leichtle (beide verletzt) kam zuletzt noch Jannik Sachpazidis hinzu, der sich im Pokalspiel am Wochenende am Außenband verletzte. Dennoch sagt der Coach, sei es gut, dass nun der echte Wettkampf kommt. Timm Walter setzt vor allem auch auf die Jugend. Sechs bisherige A-Jugendliche haben die Altersgrenze erreicht und der Trainer will sie an die Aktiven heranführen und eine junge Mannschaft entwickeln. Ein Platz im sicheren Mittelfeld wird angestrebt. Meistertipp von Timm Walter: TSG Ehingen, SV Hohentengen. Vorbereitungsspiele: SC Lauterach 4:0 (Pokal), SF Kirchen 4:2, SV Haisterkirch 3:5, SV Schemmerhofen 0:1.

TSG Ehingen: Trainer Udo Rampelt hat in den beiden vergangenen Wochen das Training „angezogen“. Letztes Training vor Beginn der Verbandsrunde ist am Freitag. Wegen Urlaubs fehlen derzeit noch einige Spieler. „25 Spieler sind topfit“, ist Udo Rampelt zufrieden. Er habe viel getestet und Spieler auf verschiedenen Positionen eingesetzt. Insgesamt aber sei die Vorbereitung durchwachsen gewesen. Er legte Wert darauf, dass der letzte Pass auch ankomme. Es gelte nun, einen guten Start hinzulegen, „dann tut man sich leichter“, sagt der erfahrene Trainer. Die ersten drei Gegner müsse man sehr ernst nehmen: Bad Buchau war schon immer sehr unangenehm, SV Hohentengen und FC Krauchenwies haben sich verstärkt. „Unser Saisonziel ist es, am Ende ganz oben zu stehen“, so Rampelt. Zuletzt gewann die TSG Ehingen den Berg Bier Cup und erreichte mit dem 8:0-Sieg die dritte Bezirkspokalrunde. Als Mitfavoriten um die Meisterschaft nennt Udo Rampelt den SV Hohentengen, Schwarz Weiß Donau, den FV Neufra und den SV Uttenweiler. Vorbereitungsspiele: SV Herbertshofen 8:0 (Pokal), FC Blaubeuren 2:2 (Turnier), SV Eberhardzell 3:1 (Turnier), SV Lonsee 5:1, SV Sigmaringen 1:3 (Pokal), SV Betzenweiler 0:5, SV Uttenweiler 4:3 (Pokal), SV Langenenslingen 2:1 (Pokal).

SG Öpfingen: Trainer Felix Gralla sieht die Vorbereitung seiner Mannschaft positiv, obwohl viele Spieler im Urlaub waren und er nie mit der ganzen Mannschaft trainieren konnte. Obwohl die Anzahl der Vorbereitungsspiele zufriedenstellend war, ärgerte er sich über einige kurzfristige Absagen. Der Saisonbeginn kommt dem Öpfinger Coach etwas zu früh. Die Trainingsbeteiligung war mit 25 bis 35 (für drei Mannschaften) sehr gut. „Das Anfangsprogramm wird gleich zeigen, wo wir stehen“, so Felix Gralla, der anmerkt, dass seine Mannschaft bis jetzt erst eine halbe Saison Bezirksliga gespielt habe. Der FV Neufra wird die SG Öpfingen gleich voll fordern, der SV Bad Buchau ist ein unangenehmer Gegner und der SV Hohentengen will heuer oben mitmischen. Das Saisonziel sei ein Platz im gesicherten Mittelfeld, so Gralla. Man müsse realistisch sein, doch in der zurückliegenden Saison sei die SG Öpfingen gut gestanden. Meistertipp von Felix Gralla: TSG Ehingen, FV Neufra. Vorbereitungsspiele: SV Baustetten 5:3, Olympia Laupheim II 3:0, SV Lonsee 3:5, SV Suppingen 2:5, SV Sigmaringen 7:8 (Pokal).

FV Schelklingen-Hausen: Trainer Fabian Flinspach blickt auf eine durchwachsene Vorbereitung zurück. Die Nach-Corona-Zeit habe nachgewirkt, Urlauber und angeschlagene Spieler musste er ersetzen. Sehr positiv sieht der Trainer die Spiele gegen den TSV Blaustein und die SG Kißlegg. Er sieht dem Rundenstart mit Optimismus entgegen. „Sechs bis sieben Punkte“ seien das Ziel aus den ersten drei Spielen gegen Hettingen/Inneringen, Uttenweiler und die SG Altheim. Das Saisonziel sei vorrangig der Klassenerhalt, zumal es in dieser Saison einen verschärften Abstieg gebe. Es gelte, zwei bisherige A-Jugendliche einzubauen und weiterzuentwickeln. Vorbereitungsspiele: TSV Bermaringen 2:2, SV Oberdischingen 3:5, TSV Blaustein 2:1, TSV Laichingen 5:0, FC Hüttisheim 1:5.