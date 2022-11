Unternehmen aus der Region führen Umweltmanagementsysteme ein

Umweltmanagement – das bedeutet, die Umweltbelastungen, die aus den Prozessen im Unternehmen entstehen, zu reduzieren. Unternehmen, die dies leisten, können sich dafür zertifizieren lassen und profitieren so zum Beispiel bei der Außenwirkung gegenüber Kunden und Lieferanten, sowie von Kosteneinsparungen durch die Optimierung von Prozessen. Der Weg zu diesem Zertifikat ist allerdings nicht einfach. Zusammen mit der IHK Bodensee-Oberschwaben, der IHK Ulm und der Oecons GmbH aus Weingarten, die inhaltlich beriet, machten sich neun regionale Unternehmen aus verschiedenen Branchen auf den Weg. Dieser konnte nun erfolgreich mit der Zertifizierung der Unter-nehmen abgeschlossen werden, berichtet die IHK in einem Schreiben.

„Vor dem Hintergrund der aktuellen Energie- und Klimakrise, ist es umso wichtiger, dass sich Unternehmen zum Schutz des Klimas frühzeitig mit dem Ziel der Treibhausgasneutralität beschäftigen, an Innovationen in diesem Bereich arbeiten und zugleich Kundenanforderungen erfüllen“, so Petra Engstler-Karrasch, Hauptgeschäftsführerin der IHK Ulm. „Ein wichtiger Beitrag dazu kann ein gut strukturiertes Umweltmanagementsystem sein.“

Die IHKs Bodensee-Oberschwaben und Ulm führten das Projekt bereits zum dritten Mal durch. „Das Engagement der Wirtschaft ist wichtig, um das Ziel der Treibhausgasneutralität im Jahr 2040 in Baden-Württemberg zu erreichen“, betonte Thuan Nguyen, die zuständige Referentin im Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg. Deshalb fördert das Land kleine und mittelständische Unternehmen mit entsprechenden Förderprogrammen. In diesem Projekt wurden 80 Prozent der Projektkosten bis maximal 3000 Euro gefördert.

In acht Workshops, die vor Ort bei den Unternehmen oder bei der IHK in Weingarten stattfanden, haben die Unternehmen die verschiedenen Bausteine für ihre Zertifizierung erarbeitet. Dazu zählte unter anderem die Entwicklung einer firmeneigenen Umweltpolitik und eines Umweltprogramms mit konkreten Maßnahmen wie beispielsweise Eigenstromerzeugung, energieeffizienten Technologien oder auch Abfallkonzepten.

Die teilnehmenden Unternehmen sind: Vinzenz Service GmbH, Sigmaringen; SIMAKA Energie- und Umwelttechnik GmbH, Argenbühl; Textiles Dieter Jakob, Bad Waldsee; 1 A Autenrieth Kunststofftechnik GmbH & Co. KG, Heroldstatt; Rehm Thermal Systems GmbH, Blaubeuren; ics for automotive GmbH, Baindt; AVEO GmbH, Wolfegg; HABERER electronic GmbH, Bad Wurzach; und die Ebert Kunststoffverarbeitung GmbH & Co. KG, Laichingen.