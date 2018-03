Unglücklicher Spieltag für die SG Ehingen-Laupheim

Auch am zweiten Rückrunden-Spieltag sind die drei Badminton-Mannschaften der SG Ehingen-Laupheim nicht auf Touren gekommen. Zwar ersatzgeschwächt, aber dennoch nicht chancenlos, nutzte keines der drei SG-Teams ihre Möglichkeiten. Trotz Heimvorteils gab es – abgesehen von zwei kampflos erzielten Punkten für die „Zweite“ – nur Niederlagen.

Eine schwierige, aber nicht unlösbare Aufgabe hatte die SG Ehingen-Laupheim I mit Alexandra Wörz, Margret Rieger, Tim Rieger, Johannes Neudert, Axel Mock und David Franz gegen den VfL Sindelfingen I vor sich. Dass es nicht rund laufen sollte, zeigten zum Auftakt die Niederlagen des ersten Herrendoppels und des Damendoppels. Neudert/Mock sicherten im zweiten Herrendoppel mit ihrem hauchdünnen Sieg den Anschlusszähler. Durch den hart erkämpften Drei-Satz-Sieg im Dameneinzel brachte Alexandra Wörz ihr Team wieder auf Augenhöhe, im Anschluss gewann Tim Rieger das erste Herreneinzel in drei Sätzen zum hoffnungsvollen 3:2-Zwischenstand. Im zweiten und dritten Herreneinzel ergatterten Johannes Neudert und David Franz trotz guter Leistungen keine Punkte für die Mannschaft. Die letzte Chance auf einen Tabellenpunkt hatten Margret Rieger und Axel Mock im gemischten Doppel, die sie nicht verwerteten. Somit stand ein enttäuschendes Endergebnis von 3:5 zu Buche.

In der zweiten Begegnung traf die SG I auf den TSV Laiz, dessen Spielstärke ähnlich der von Sindelfingen einzuschätzen war. Verstärkt durch Timm Schrödter hoffte die Mannschaft auf Punkte. Aber auch gegen Laiz ging das erste Herrendoppel an die Gäste, das Damendoppel musste die SG verletzungsbedingt abtreten. Im zweiten Herrendoppel sicherten Rieger und Neudert den ersten Zähler. Nach der Niederlage von Wörz im Dameneinzel musste sich auch Schrödter nach drei harten Sätzen beugen. Tim Rieger gelang in einem Drei-Satz-Krimi der Anschlusszähler, eine Niederlage im dritten Herreneinzel machte die Hoffnung auf Punkte zunichte, woran auch der Sieg von Wörz/Neudert im Mixed nichts mehr änderte. Nach der erneuten 3:5-Niederlage belegt Ehingen-Laupheim I in der Verbandsliga Südwürttemberg den sechsten Tabellenplatz.

Auch für die SG II mit Lea und Kristina Köpp, David Franz, Andreas Englert, Eric Pieper und Matthias Englert lief es nicht besser im Landesliga-Abstiegskampf. Zwar wurden dem Team kampflos zwei Punkte gegen den VfL Sindelfingen II gutgeschrieben, doch im Spiel gegen den PSV Reutlingen hielt die Mannschaft dem Druck des Tabellenführers nicht stand. Beide Herrendoppel gingen klar an die Gäste, das Damendoppel verlor die SG in drei engen Sätzen. Nach Siegen durch Kristina Köpp im Dameneinzel und Andreas Englert im zweiten Herreneinzel keimte Hoffnung auf, jedoch entwickelten sich die weiteren Partien mehr oder weniger deutlich zugunsten der Gegner zum 2:6-Endstand. Dies bedeutet für Ehingen-Laupheim II den achten Tabellenplatz in der Landesliga Zollern/Alb-Donau.

Der unglücklicher Spieltag setzte sich fort bei den Spielen der SG III mit Manuela Müller, Sibille Alt, Matthias Kleis, Daniel Götz, Martin Köpp und Sven Steinbach. Gegen den SSV Ulm 1846 II musste sich nach der Drei-Satz-Niederlage im ersten Herrendoppel auch das Damendoppel geschlagen geben, das zweite Herrendoppel ging kampflos an die SG. Mit einem Sieg durch Kleis im ersten Herreneinzel holte die Mannschaft auf, doch danach war das Glück nicht mehr auf Seiten der SG; alle weiteren Begegnungen gingen auf das Konto der Gäste zum 2:6-Endstand. Zweiter Gegner von Ehingen-Laupheim III war die SG Ulm/Wiblingen II. Alle drei Doppel gingen nach engen Matches verloren und in der Folge setzten sich nur Daniel Götz (zweites Herreneinzel) und Alt/Steinbach (Mixed) durch, die weiteren Spiele verlor der Tabellensiebte der Kreisliga Heidenheim/Alb-Donau mehr oder wenig verloren – Endstand: 2:6.