Ungewöhnliche Hochzeitslimousine für die Braut

„Resi, i hol di mit'n Traktor ab“, hätte Florian Schwarz aus Ennahofen singen können, wenn seine Braut so hieße. Da dem nicht so ist, holte er eben seine Tina mit einem riesigen Fendt 936 Vario in Obermarchtal ab, fuhr mit ihr zuerst zum Standesamt in Unlingen und zum Feiern nach Dächingen.

Die ungewöhnliche Hochzeitslimousine wurde ihm von Hanns Roggenkamp leihweise in Riedlingen bei der BayWa besorgt – als Dank dafür, dass Florian Schwarz ab dem Alter von 13 Jahren auf Roggenkamps Hof in Ermelau mitschaffte und in der Familie wie daheim war. In Unlingen ließen sich Florian und Tina Schwarz trauen, weil die dortige Standesbeamtin einst eine Schulkameradin der Braut war. Monika Schwarz, die Mutter des Bräutigams, trägt in Ennahofen die Schwäbische Zeitung aus.