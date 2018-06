Ungeliebtes Gastspiel beim SC Lehr

Die beiden Handball-Männerteams der TSG Ehingen müssen am Wochenende auswärts ran. In der Bezirksliga ist die „Erste“ am Sonntag, 24. September, 17 Uhr, zu Gast beim SC Lehr, der bereits ein Spiel in dieser Saison hinter sich hat. Am vergangenen Wochenende kam Lehr beim TV Weingarten mit 25:37 unter die Räder. Mit dem gleichen Ergebnis hatten die Ehinger ihr Erstrundenspiel im Bezirkspokal vor zwei Wochen bei der TSG Leutkirch verloren – eine Niederlage, die für Ehingens Trainer Winfried Biberacher ein Stück weit verständlich war, wenn auch nicht in dieser Höhe. „Wir hatten das Training voll durchgezogen und die Spieler wirklich müde Beine.“ Außerdem habe er viel ausprobiert, so der Trainer. In Lehr soll es anders laufen, auch wenn man dort traditionell ohne Harz auskommen muss – eine Umstellung für die Gäste. „Das wissen wir und arrangieren uns damit“, sagt Winfried Biberacher. Bereits einen Tag vor der „Ersten“ muss die zweite Mannschaft der TSG Ehingen ran, die am Samstag, 20 Uhr, in ihrem ersten Spiel in der Bezirksklasse beim Pokalgegner der „Ersten“ in Leutkirch zu Gast ist. Leutkirch hat, anderes als Ehingen II, bereits ein Ligaspiel absolviert; bei der HSG Illertal sprang ein 30:27-Erfolg heraus.