Ungefährdeter Sieg des Aufsteigers

Die Handballerinnen der TSG Ehingen haben ihre Hausaufgabe in der Bezirksklasse gegen den TSV Bad Saulgau souverän gelöst und mit 24:17 gewonnen. Das Tabellenschlusslicht aus Saulgau erzielte zwar den ersten Treffer der Partie, aber Hannah Prang und Lorena Raimondo wandelten den einzigen Rückstand der TSG in den ersten zehn Minuten in eine 4:1-Führung um. Der Vorsprung wuchs in der Folge einmal bis auf sechs Tore (11:5/29. Minute), zur Pause stand es 11:6. Lorena Raimondo, Katharina Prang und Christina Kiesel erhöhten in den ersten Minuten der zweiten Halbzeit auf 14:6, wenig später führte der Aufsteiger mit 17:8. Neun Tore sollte der größte Abstand zwischen den beiden Teams blieben. In der Schlussviertelstunde kamen die Gäste wieder ein klein wenig näher heran, den sechsten Sieg der TSG in ihrem 13. Spiel der Saison gefährdete Bad Saulgau aber nicht.