Ungarn absolvieren Praktikum Rathaus

László Engelbrecht und Gergely Szerencsés aus der Ehinger Partnerstadt Esztergom schnuppern eine Woche in die Verwaltungsabläufe in Ehingen hinein. Beide erhoffen sich viele Impulse, die sie mit zurück nach Ungarn nehmen können.

Beim Besuch in Esztergom im Spätsommer haben die Besucher aus Ehingen den Partnern aus dem dortigen Rathaus den Vorschlag unterbreitet, dass zwei deren Mitarbeiter für eine Art Praktikum nach Ehingen kommen könnten. László Engelbrecht, zuständig für die internationalen Beziehungen der Stadt und Stadtrat Gergely Szerencsés, die beide gut Deutsch können, haben das Angebot angenommen. Beide hat Oberbürgermeister Alexander Baumann am Mittwoch im Rathaus begrüßt.

Für die Männer hat die Ehinger Stadtverwaltung ein umfangreiches Programm zusammengestellt. In den kommenden Tagen werden die Ungarn viele der öffentlichen Einrichtungen in Ehingen besuchen und dabei neben dem Museum auch die Bücherei, die Abläufen dort und in der Lindenhalle kennenlernen. „Am Beispiel der Hackschnitzelheizung werden wir Ihnen auch auch das Konzept der nachhaltigen Stadt zeigen“, schaute Baumann auf das Programm der kommenden Tage voraus. Zum Abschluss besuchen die Männer kommenden Donnerstag die Sitzung des Ehinger Gemeinderates, wo der Haushalt verabschiedet wird. Auch ein Grund, warum Wolfgang Brzoska vom Partnerschaftsverein anmerkte: „Ehingen ist seit zwei Jahren schuldenfrei. Wir wünschen Esztergom einen ähnlich guten Finanzbürgermeister wie wir ihn hatten.“

Als Übersetzer schon häufig in Deutschland gewesen

László Engelbrecht hatte die erste Begegnung mit der Ehinger Bürgerwache schon 1993 und war seit dem oft mit der Feuerwehr in Deutschland. „Jetzt bin ich aber zum ersten Mal nicht nur zum Übersetzen, sondern selbst zum Schauen in der Stadt“, scherzte László Engelbrecht, der lange als Deutsch- und Englischlehrer gearbeitet hat und stets als Übersetzer engagiert wurde.

Sein Kollege ist Stadtrat in Esztergom, er wird seinen Kollegen im Stadtrat die Impulse mitbringen. Besonders das Thema Parken interessiert Gergely Szerencsés. „Hier will schauen, wie das hier geregelt ist“, sagte er.

