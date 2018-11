Unfallverursacher erwartet eine Anzeige

Beim Unfall in Ehingen auf der B311 am Donnerstagabend ist ein Sachschaden in Höhe von rund 22000 Euro entstanden, schätzt die Polizei.

Gegen 17 Uhr war ein 83-Jähriger von Schlechtenfeld in Richtung Ehingen unterwegs, er bog nach links in die B311 ab. Auf der Vorfahrtstraße kam von rechts aber ein Auto, der 48-Jährige am Steuer konnte den Zusammenstoß nicht mehr verhindern und fuhr in das Heck des Suzuki. Der prallte gegen einen entgegenkommenden VW. Der 48-Jährige wurde schwer verletzt. Polizisten stellten fest, dass der 83-Jährige nach Alkohol roch, deshalb nahm ihm ein Arzt Blut ab. Jetzt erwartet den Mann eine Strafanzeige.