Unfallflucht in der Tuchergasse

Etwa 500 Euro Schaden entstanden durch einen Unfall am Wochenende in Ehingen. Laut Polizeiangaben parkte von Samstag 24 Uhr bis Montag 12 Uhr in der Tuchergasse ein grauer VW. Den streifte der Unbekannte vermutlich beim Vorbeifahren. Dabei wurde die linke Fahrzeugseite im Bereich der Fahrertür und hinteren Tür beschädigt. Der Unfallverursacher kümmerte sich nicht um den Schaden und fuhr weg. Am VW blieb ein Sachschaden von etwa 500 Euro zurück.

Kein Kavaliersdelikt

Die Polizei mahnt: Unfallflucht ist kein Kavaliersdelikt sondern eine Straftat - unabhängig von der Höhe des Schadens. Wer mit seinem Auto einen Schaden verursacht, muss auf den Geschädigten warten. Oder die Polizei verständigen. Sonst drohen Freiheitsstrafe oder Geldstrafe und der Führerscheinentzug. Wenn die Polizei zum Unfall kommt, ist dagegen meist nur ein geringes Bußgeld fällig.