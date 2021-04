Unfallflucht in der Ehinger Lindenstraße

Nicht um den Schaden hat sich am am Dienstag ein Unbekannter Autofahrer in Ehingen gekümmert. Der BMW parkte zwischen 13.15 und 14.30 Uhr auf einem Parkplatz in der Lindenstraße. Ein unbekannter Autofahrer fuhr dagegen und beschädigte den Kotflügel des BMW. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der Unfallverursacher weg. Durch den Unfall entstand ein Schaden von etwa 500 Euro. Die Polizei mahnt: Unfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat.

Haftstrafe droht

Wer einen Unfall verursacht, hat sich darum zu kümmern oder die Polizei zu verständigen. Sonst droht eine Geld- oder Haftstrafe und der Führerscheinentzug.

Wenn die Polizei zum Unfall kommt, ist meist nur ein geringes Bußgeld fällig.